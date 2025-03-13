私人律師拆解離婚迷思！離婚前要三思、父母≠夫妻關係？如何證明自身經濟狀況？婚外情並非唯一離婚原因

加入最愛專欄 收藏文章

隆重介紹！今集「男男女女 嘉點情趣」請來了重量級嘉賓：「家破人亡事務所」私人律師Alfred Ip！法庭一年處理二萬多宗離婚案，究竟當中的實際程序、雙方要考慮的注意點是甚麼？「父母」不等於「夫妻」？原來婚外情並非離婚的唯一原因？如果妥善處理關係，才能減輕對子女的影響？種種關於離婚的迷思，立即由Alfred拆解！

Read more：

性治療師拆解疑惑：一年性生活少於X次就是無性夫妻！伴侶體態改變是主因？如何避免「交功課」？改善性生活靠這個環節



性治療師分享案例！要求太太穿絲襪＝變態？面對伴侶出軌選擇「物質性報復」？學懂平衡關係中的吸力和定力最重要

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok







【你點睇？】長和將全球43個港口出售，你是否擔心事件引發漣漪效應，影響本港企業在全球的業務？► 立即投票