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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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27/03/2025

如何講錢不傷感情？理財社工：拍拖初期先觀察對方這三點！建立聯名戶口為安全感？「財務不忠」後果不堪設想

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　　常言道「講錢傷感情」，究竟在一段關係中，應如何和對方提起錢銀話題？今集「男男女女 嘉點情趣」邀來家福會註冊社工兼認可理財社工葉姑娘Ruby，和我們分享「講錢不傷感情」的技巧！剛開始拍拖，應先了解收入程度和消費習慣？建立聯名戶口是為了甚麼？「財務不忠」可大可小？即聽Ruby分享！

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

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