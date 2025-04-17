17/04/2025
誤墮情騙陷阱賣樓還債、懷孕期間丈夫出軌！私家偵探分享深刻案例：另一半手機不離身有可疑！
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上集聽過宏智女偵探創辦人文顯楠Philic和我們分享私家偵探行業的趣聞，相信大家都想繼續探秘！今集Philic將會為我們分享更多個案：誤墮情騙陷阱最後要賣樓還債？懷孕期間發現丈夫出軌？另一半手機不離身或有可疑？事不宜遲，再次有請Philic分享！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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