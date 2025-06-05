情趣用品店主出書為客人解憂！未婚夫有多個SP、點Quit有毒關係？難忘中年夫婦客人？

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今集「男男女女 嘉點情趣」再次邀來大家熟悉的面孔 —— 身兼性教育工作者的情趣用品店SALLYCOCO創辦人Vera！在即將出版的新書《解憂情趣店》中，Vera記錄了在經營情趣店時，所遇到的不同人與事。從愛情、性愛到親密關係，這些客人如何讓Vera也有所成長？今集節目，率先為大家送上兩個小故事！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok







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