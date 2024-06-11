害怕失去婚姻，選擇以靜制動！啞忍面對丈夫出軌，關係還剩下甚麼？

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在感情世界，傷害自己的除了是對方的無情，也有可能是自己內心的執念。

「其實，我唔知點解佢會咁？我有問過佢，佢唔肯講。」自從一年前懷疑丈夫跟一位女同事有婚外情，她經常失眠，精神萎靡，體重驟降。

她試過追問，丈夫只作否認，除了抛下一句像是情緒勒索的回應：「返到嚟咁煩，只會令我唔想返嚟」，從不作解釋或給她任何安撫。是他迴避問題還是對自己蔑視，她也分辨不到。

「我唔知點解佢會出軌，亦因為唔知乜嘢原因，我唔想咁衝動就講離婚。」面對丈夫不忠，她以靜制動，極力按捺住所謂的衝動，既忍辱又負重。

當人不明不白卻只在等，長時間沉浸於幻得幻失，會變得愈來愈迷失，怪不得她形容過去一年，是她人生中最痛苦的一年。

兩個月前，丈夫在晚間及假期的外出次數減少，逗留在家時間明顯增加。她根據女人的第六感推測，他的婚外情可能已經完結。

「既然人都返咗嚟，如果佢唔想講，係未我都無謂逼佢要講？」她覺得自己的以靜制動，像等出了轉機。

「你一直唔知佢出軌原因，現在又唔知乜嘢原因佢結束婚外情，你會唔會因為佢多咗時間喺屋企，心情得到平復同平靜？」我問她。

「因為根本唔知乜事，同埋唔知會唔會再發生，所以仍然係幻得幻失。而家對住佢都幾辛苦，唔知佢諗緊乜，信任唔到佢，又要扮無嘢，內心有種好難講嘅鬱結。」她回答說。

「你真係受咗傷，又要自己扮無嘢，原因係……」我追問她。

「如果要佢交待，我擔心佢會反感，關係轉差。」她說出內心的糾結，是否多一事不如少一事？

「如果一個人認為自己做錯事，道歉與交待應該是起碼的底線。如果這底線也沒有，有可能是他根本不重視這關係。」我希望她細想，欠缺了坦誠及尊重，關係還剩下甚麼？是否你愈在意，對方愈輕視？

因為怕失去，她用了很大力氣去握著感情，卻因為用力過度，連自己也被扼殺得漸漸失去知覺。

面對感情，除了考慮是否喜歡對方，還要考慮是否喜歡當下的自己。當自己變得卑微和不受尊重，連自己都看不上自己，對方豈會看到你！







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