無性婚姻：在交友App上尋慰藉，演變成出軌先兆！婚外方法能解決婚內問題嗎？

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結婚之後，除了要重視兩個人的關係，還應繼續擁有個人空間，但要在「我們」和「我」兩者得到平衡和滿足，並不容易。

「我喺交友App識咗一個男人，已經兩個幾月，我覺得幾啱傾，同佢傾偈嘅感覺好舒服。佢提出約出嚟見面，我係咪都可以見下？」當我仍在消化她問題背後的意義時，她已急及不待的說：「其實即使結咗婚，都可以有個人嘅社交生活，你話係咪！」

她的自問自答，除反映她內心的拉扯疑惑，那一句「即使結咗婚，都可以有個人嘅社交生活」，令我有點「此地無銀」的感覺。愈是強調沒甚麼，那個「沒甚麼」可能在隱藏著些甚麼。

「乜嘢原因你開始玩交友App？」她在四個月前開始用交友App，算是個新手。

「悶悶哋，搵人傾下偈。」她說。

「你對住丈夫覺得有悶嘅感覺？」我問她。

「大家對住但係無嘢講嗰種感覺，好唔舒服囉。想同佢傾偈，佢就話攰；疫情之後，我提議大家去下旅行，佢佢淨係話忙，一直推。就連sex……唉，我覺得自己好cheap。」說到婚姻，她眼眶開始泛紅。

提到cheap，她回憶起做愛的情境：她要主動提出做愛，丈夫全程仰臥床上，她刺激他的陰莖勃起，然後坐下去，全程都是自己的身軀在郁動。

「做愛？邊度有愛嘅感覺？我覺得自己喺到乞求。」近來，她已經不再提出做愛，Sex已經在他們的婚姻中缺席了幾個月。

跟丈夫的身與心距離愈來愈遠，對方不想傾談、不願親近、對自己冷淡以至冷漠，在「婚內失戀」的她，遇上交友App認識的男士願意聆聽、給她欣賞，令她感到心歡甚或心動，像是可以理解。

「如果你同交友App識嘅嗰位男士見面，感覺良好，跟住可能會點？」我問她。

「應該有更多接觸，可能會……」她預視婚內失戀與婚外出軌的距離不遠。

當婚姻中的「我們」出了問題，單靠「我」去找出路，只會令自己添煩和添亂。她最大的困擾，不是應否去見交友App的那個男人，而是不知怎樣面對在自己身邊卻對自己冷漠的那個男人。

「你覺得我可以點做？」她問。

「可以重新審視婚姻關係不同嘅可能性：雙方有可能一起修補？對方依然故我而自己繼續忍受？不能接受選擇離開？」我向她強調要避免用婚外方法去解決婚內問題。

人要心寛有兩個途徑：1）可以做甚麼就做甚麼；2）可以不做甚麼就不做甚麼。







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