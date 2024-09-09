出軌後如何修復夫妻性生活？把性反應視為愛的指標，只是治標不治本？

加入最愛專欄 收藏文章

懂得做愛技巧，只會帶來生理興奮；懂得感情關係，才令人舒服心寬。

「如果你愛一個人，應該好想去親近佢，你話係咪？」她繼續說：「如果一個男人唔想親近佢嘅另一半，係咪反映個男人唔係好愛，又或者愛得唔夠真心？」

在她心目中，情與性是一個錢幣的兩面：如果真心對一個人有愛的感覺，自然想親近方。但丈夫給她的感覺，並非如此。

大半年前，丈夫在交友app認識了一位女生，雙方上過幾次床。她得悉事件後，丈夫終止了跟那女生接觸，刪除所有交友軟件紀錄，向她致歉，懇求原諒。丈夫強調跟那女生是SP關係，是貪新鮮，沒有感情。

她對感情關係很認真，既然想重新修補關係，她在想可以怎樣改善？應該改善甚麼？基於丈夫形容跟那女生是SP，她開始在性事上下功夫，刻意增加做愛次數和變化。

她曾經問過丈夫：

「你同嗰個女人去過邊度上床？」

「你哋用過乜嘢姿勢？」

「你哋上床攪幾耐？」

面對她的追問，丈夫不知怎樣回應？不說，會被指隱瞞不誠實；說，會繼續被追問，弄得尷尬之餘，又會刺激她的情緒和控訴。

「我試過買性感內衣，希望增加情趣，但佢好似唔想做，究竟係佢無需要？抑或係佢個心根本未返嚟，個心唔喺到，所以唔想做！」她對他的性反應作了一個推斷。

「你係咪唔想同我做？係咪覺得我唔及個女人？」近來，她數次問過丈夫這些問題。

丈夫如履薄冰心慌慌回答：「唔係，你唔好諗埋一面啦！」

「咁點解你無反應，硬唔到？」她追問。

「我都唔知點解？不過，唔係你所講咁樣！」丈夫硬著頭皮說。

每次做愛，她會留意他的性反應，他也知道她在留意他的性反應。他的性慾和下身的硬度，儼如是愛她的指標；她想得到明證依據，他卻覺得是壓力。次數愈多，他愈想迴避。

「感情關係有時同人嘅身體狀況一樣，經歷大病後，需要時間調理休養，頻密做運動未必最適合當下情況，想回復昔日體態，要按步就班。」我對她說。

因性生活不合而陷入惡性循環，或關係中一些擔心和焦慮積在心中，這代表彼此要面對關係中這些複雜情況，不能用性事消除心事。

做愛，不只是進入對方身體，還要配合當下關係。







【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇