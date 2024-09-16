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性治療師手記 - 古錦榮

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16/09/2024

離婚後成為炮友！不再是夫妻卻保持約炮關係，是好是壞？

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　　有些人認為離婚後仍能做朋友，好頭好尾，是兩個人成熟的表現；那麼離婚後變成炮友，是否意味感情還沒結尾？

 

　　「對於我同佢嘅關係，我有種幾混亂嘅感覺。離咗婚，原本係好清晰咁代表我哋嘅夫妻關係已經完咗，但係……唉，我都唔知而家我哋算係乜嘢？」她的欲言又止反映出她此刻在迷茫。

 

　　在她心目中，男人出軌只有「零次或無數次」。當她發現丈夫第二次出軌，她立即很清晰的決定分開。兩個月前，他們辦了離婚。

 

　　「有一晚，佢話想返嚟攞返啲個人物品同信件，我見佢未食飯，所以叫佢食埋飯至走。佢鍾意飲紅酒，唔知係咪飲咗酒人會放鬆啲，嗰晚我哋上咗床。」她說離婚前的一年，他們沒有性生活，分開後竟然意外的上了床。

 

　　「另一晚，佢又話上嚟攞嘢，跟住仲問可唔可以喺到過夜？」他提出要求的一刻，其實雙方都意識到過夜有預期的其他含義。沒錯，那一晚他們又有Sex。

 

　　由第一次意外地上床，漸變成有意識的約炮，他們現在是朋友還是炮友？

 

　　離了婚不是伴侶關係結束了嗎？就是因為沒有愛才分開，為甚麼還繼續有分手炮？

 

　　人是很複雜的動物，當沒有預期的事件發生之後，有時會有一股衝動，透過主動或被動配合令事件重現，心理學上稱為Re-enactment。

 

　　「做愛嘅過程到做完之後，你感覺點？」我問她。

 

　　「唔知係咪我哋唔再係夫妻，所以無咗佢出軌嘅感覺，個人有啲輕鬆咗，做嘅時候都Enjoy，但做完之後，覺得好失落，而且嬲自己點解咁Cheap，要同一個對自己不忠、傷害自己嘅男人上床！」她說出了身與心之間的矛盾。

 

　　其實，她很清楚這個男人不再屬於她，她亦不能接受一個不專一的伴侶，但如果彼此不是夫妻卻又保持「約炮關係」，那她就不需要執著專一之餘，又可以享受到性歡愉。

 

　　對她來說，離婚是個逼不得已的選擇，並不等於她對他已經沒有感覺，也不代表她對感情關係沒有渴望。對感情仍未放下的她，好的性體驗會牽起一些美好回憶，也帶來一種像「沒有真正結束」的感覺，成為她受「失去痛症」影響下的止痛藥，可以繼續在結束的關係中找尋未結束的感覺。

 

　　分手炮，對她像是一種平衡，也導致更強烈的身心失衡。

 

 

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