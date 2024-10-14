被出軌卻先開口道歉？重建婚姻，雙方都要認領自己的責任

加入最愛專欄 收藏文章

一個懂得安靜的女人，會令男人感動。

輔導室內遇上那些面對出軌問題的夫婦，我會對他們說：「我唔會同你哋討論出軌啱唔啱，因為出軌違返咗婚姻嘅承諾，令伴侶受到傷害，係一條好清楚嘅線。我關心嘅係乜嘢原因令你哋由起初相愛演變成今日嘅傷害，同埋你哋點樣面對受咗傷嘅關係。」

「我想同你講對唔住，攪成咁，我都有責任。」坐下不久她就說。

出軌事件被揭發，又想挽救婚姻，認錯說對不起，是一個重要開始，因為沒有真誠致歉、不知道制造了甚麼傷害從而避免將來再傷害，修補婚姻只是一個空洞口號。但這對夫婦有些特別，因為開口說對不起的，是被出軌的她。

被出軌的致歉，被背叛的承認責任，為何她要這樣委曲卑微去留住這個男人？

「你喺出面搭上另一個女人，我當然好嬲好傷心，但我哋嘅關係出現問題，唔係你一個人嘅責任，我都有份。」她眼有淚光，聲線有點震。

她承認自從女兒出世，她對他的關注開始轉移。他提出希望有二人世界時間，她都以照顧女兒作拒絕，兩人的性生活次數大為減少，「攰」是她最常拒絕他的理由。

「起初我知你有不滿，後來你無再表達，我以為你ok，點知……原來唔講唔代表無事。」她凝重的說：「我承認我忽略咗你！」

我留意到她丈夫輕拭眼角淚珠，先前的防衞坐姿漸向前傾，繃緊身驅漸漸放軟，原本帶著來「受靶」心態的他，開始談及自己對婚姻的看法。

其實我也被她感動：一個人需要有多闊胸襟才能在自己受傷時仍惦記對方，需要有多大包容才會在對方犯錯時不作追殺反而包容？

面對丈夫出軌，不少女人通常大驚失色，從家裏鬧到婆家，不能自控地經常宣判對方罪狀，但她在輔導室內除了間歇的眼淚，少有聲嘶力竭指罵，卻散發出一種既柔和卻又堅定的強大氣場。

指出錯處，不是為了洩憤，認領責任，才會看到改善的可能。在她身上，我看見甚麼叫勇氣和強大。







【你點睇】特首發表最新一份施政報告，你是否滿意？你最滿意邊項措施？► 立即投票