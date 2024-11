為了生育，性生活也充滿計算！不能全情投入和享受，是問題還是理所當然的結果？

加入最愛專欄 收藏文章

愈想得到,愈得不到(The more you want it, the less you can get it);愈想解決問題,到頭來反會被問題所困。

「我有個問題……嗯……唔知點解會咁樣?」他一臉尷尬的說:「做嘅時候完成唔到。」

「同太太做嗰陣,搞成大半個鐘,都射唔到。」有些男人擔心早洩,他卻因為遲遲沒射精而煩惱。

「都唔知乜嘢原因?但係……我喺其他情況下係可以嘅,由開始到完事,都冇問題。」由於擔心自己不正常,他私下做了兩次測試:光顧性服務。撇除他的檢測方法和心態是否正確,結果顯示他功能正常。

「我同太太以往好少做愛,不過近半年做多咗。」他們以往做愛次數一年少於十次,現在每個月三、四次,而且集中於每個月內的某一星期。

「太太想有小朋友,所以喺佢排卵期就會做。」那幾天他們會煞有介事的預備紅酒、香薰、AV、音樂作為輕鬆及刺激性慾的輔助。除了那星期,他們仍過著「無性」的婚姻生活。

他提及的輔助,我完全想像不到有輕鬆感覺,反有點像求職面試,嚴謹做足準備,以求一擊即中。

「半年以嚟都係咁樣,入咗好耐都射唔到。太太想要小朋友,但佢年紀唔輕,如果再係咁,未必會有。」他開始談及內心擔憂,以及因為自己不能滿足太太要求而愧疚。

「你哋兩個平時身體接觸唔多,好少做愛,突然限定於某個時段內密密做,感覺點樣?」我問他。

「有啲緊脹,腦裏面諗如果呢個月唔得,又等要下個月。」在生育的使命下,無論身心情況如何,有無Mood,有無意欲,都要上。

根據人的性反應周期,興奮期及持續期後就是高潮期,射精是高潮期的生理反應,需要性意欲、性興奮不斷持續提升才會出現。他單靠思想意志去做,欠缺意欲、忠得患失,不能全情投入和享受,極其量只是兩個性器官在接觸,放鬆、投入和愉悅全都缺席。

沒有意欲和投入,缺乏興奮和享受,因而達不到高潮,是問題還是理所當然的結果?他所謂的「問題」,或許是身體很誠實的告訴他:性不應只是生育工具。







