情路不順遇上渣男！是命中註定的不幸，還是自己眼光出了問題？

愛情會令人有憧憬和幻想，但太多不切實際的幻想最終反會令自己受傷。

「有人話人生總會遇上一、兩個渣男，唉，我年半未夠，就遇到三個。」她以半失望半自嘲語氣說：「睇嚟要搵個相士睇下自己係咪真係咁唔好命。」

她向我講述三個不同的男友，並形容在三段感情中，同樣有一種被人撇棄的感覺：

1）第一個很溫柔，懂得用說話取悅她，令她感到被呵護，但相處不夠三個月，上了床幾次，連正式分手都沒說她就被斷聯。

2）第二個起初對她熱情得近乎隨傳隨到，但上床之後不久，就對她愈來愈冷淡，以被動、冷漠和軟對抗態度，逼她說分手。

3）第三個有點隨性和浪漫，起初常給她意外驚喜，及後發現他原來同時也在跟別的女生在浪漫，最後因為他不專一而分手。

「你接二連三都遇到啲渣男，除咗啲男人衰，有冇諗過你自己嘅眼光同選擇可能有啲問題？」她的一個閨密曾經這樣對她說。

我發現她幾段感情有著一些共同點：三位男士都懂得透過甜言蜜語或浪漫行動展現溫柔去討好及取悅她；一旦感受到被柔情呵護，她對那段關係就有很大憧憬，在未有足夠理解對方時就火速跟他「撻著」，短時間內上床，認為上床就是拉近關係的證據；那些男友初期對她很熱情，發展到「牀階段」（Bed Stage）就像變臉般的變得冷淡。

以為遇上暖男，她對感情發展有很大期盼和長遠憧憬，但原來對方的暖，上床之後就Expired。她希望對方向她說愛，但對方不單跟她一個說愛，也同時會向別的女生說愛，展現一腳踏幾船的渣男本色。

三段關係中，她似乎都在找同一類型的男人，即使第一次失敗，她的口味眼光沒有改變，更期盼後來者是前度的升級版：感覺要相似，向她散發的柔情和取悅要做得更極致。

在找愛的過程，如果她單以被取悦的感覺作為選擇標準，繼續分不清對方給她的溫柔細心是愛他還是想「上」她的事前技倆，未來她遇到的渣男，應該陸續有來。

