性冷淡不一定是性的問題？性慾缺失，或是婚姻亮起紅燈的訊號

拒絕親密、對性冷淡，有時是對伴侶不再上心的偽裝。

「原來佢出面真係有另一個女人。」她說「真係」，是因為她早已察覺丈夫行為有異，兩人相處感覺跟以往不同。其中一個明顯感覺，是丈夫對性事變得冷淡。

女人感覺很敏銳，她問過他的轉變是否有甚麼問題？丈夫給她回應是：「好忙」、「好攰」、「年紀大咗，唔會再好似後生嗰陣嘅需要咁大」。

「除咗做愛少咗，你哋其他身體接觸，例如：拖手、擁抱、依偎嘅行為有冇唔同？」我問她。

「唔只係Sex，其他嘅接觸都少咗。」她繼續說：「有一次佢坐喺梳化，我坐埋去挨喺佢身邊，佢竟然話好熱，然後起身行入廚房斟水。嗰一刻嘅感覺真係好hurt，唔單止係避我，直情係畀人嫌棄。」

「算啦，兩個人一世流流長，唔會永遠都咁熱情嘅。」她很多時會這樣安慰自己，寧願抑壓內心懷疑不安，也叫自己要相信對方。

「而家發現咗佢出軌，我唔知應該係話：我意料唔到，定係我一早感覺到？」她形容被出軌的感覺有點矛盾，從沒想過會發生卻又估計到會出現。因為正常情況下，夫妻親密感是情感維繫的重要部分，不只是生理需求，更是關係的確認與連結。如果他突然減少親密行為，不願意觸碰你，不一定是「兩個人見得多無咁熱情」，更有可能是他將這份需求，轉移到別人身上。選擇對你冷淡，卻可能對別人充滿熱情。

如果他真的累到沒心情，那麼也不會有無窮精力看手機和打機。他不是沒有能量，只是選擇不給妳。敷衍不是疲倦，是「選擇性失聯」。

「我接受到我哋之間無Sex，但我接受唔到佢同其他女人有Sex。」她用堅定語氣說出她的底線。

有一種性慾缺失（Hypo-sexual Desire Disorder），會單單在面對伴侶時（Parter-specific）才出現，對著其他異性就沒有問題，這明顯反映不是他身體出了問題，而是他的情感早已抽離。他不是沒有性反應，只是對你沒有性反應。

「好忙」、「好攰」、「年紀大咗，唔會再好似後生嗰陣嘅需要咁大」，統統只是對她不再上心的藉口。

婚姻關係早已亮起紅燈，最直接及最誠實的，是身體反應。







