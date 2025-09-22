沒完沒了的出軌：感情背叛過後，為何還選擇留下？

加入最愛專欄 收藏文章

人人都想擁有親密關係，但不是每個人都懂得建立親密。

「我同佢由拍拖到而家一齊住，已經三年幾，佢不斷喺出面識其他女仔。」她在輔導室內問我：「點樣可以令到佢改變，喺感情上專一啲？」

她說男友有過不同的出軌歷史；有舊同事、有交友App認識、有性服務；既有年輕的，也有已緍的。

「一年前佢同一個人妻攪埋一齊，畀我發現，佢話會改；係，佢無再同個人妻見面，只不過繼續搞其他女人啫。」隱瞞與欺騙早已在他們的關係中存在，她對他的信任度很低，所以近來兩個人相處也緊張起來。

因為情感受傷和不信任，她經常追問他為甚麼出軌？他卻說如果大家想Move forward，就不要舊事重提，令大家不快。

「經過多次嘅感情背叛，咩嘢原因令你哋想繼續一齊？」我問她。

「我好鍾意佢，佢都話仲鍾意我。」她說。

「我覺得鍾意唔足以令一段關係持久，因為佢可以鍾意你而同時又鍾另一個。」我對她說：「好似我鍾意同班朋友一齊行山，而我又鍾意一個人坐喺屋企度睇書。」

感情關係裏，必須弄清一事：你是他的唯一，抑或只是他的其中之一？

對於專一，男友曾向她說：「我個人好隨心，唔鍾意束縳，我會盡力做，但唔敢講一定得。」

我隱約聽到男友對她的立場是：我仲鍾意你，可以同你繼續；但要繼續，你就唔好重提出軌事件，因為已經過去，又會令大家唔舒服。至於將來，我知專一係好，但同我性格相違，所以我唔敢承諾一定做到。

過去，不要再談：將來，不敢承諾；要走下去，有甚麼可以倚仗？

「點樣可以令到佢改變，喺感情上專一啲？」她曾經問。

一個人作改變，通常需要兩個條件：動力和能力。按她描述，兩項條件在男友身上，都不明顯。

「或許你哋嘅闗係可以維持到，但你需要調低專一嘅底線。」我對她說。

「一定唔得！」她開始體會當個人底線也要丟掉，不該有的也要有，不單是自我否定，也是自我折磨。當兩個人對感情的價值觀和態度不一樣，考慮止損離開比思量改善關係更加重要。

離開，意味把對方還給對方、把自己還給自己；這也是我們常說的：放過別人，也放過自己。







【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票