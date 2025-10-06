高潮是床上指標？隱藏真實感受，反而成為關係中的無形障礙

加入最愛專欄 收藏文章

如果高潮被視為做愛質素的指標，沒有高潮就意味性愛滿足感不足，甚至男人會懷疑自己性能出了問題。

「係咪好多女人喺做愛嘅時候都會扮有高潮？我有個識咗好多年嘅朋友，佢話同老公嘅時候，都有扮？」當她在輔導室內回顧婚姻中的性體驗時，她突然提及有關高潮的問題。

「其實我同佢一樣，都有扮，不過原因唔同。」她說。

月前看過一個調查報導：有四分三的女性曾經在男人面前「扮高潮」，當中更有20%經常扮有高潮。另外一個在美國做的調查指：透過陰道性交而得到高潮的女性，只有18.4%。若調查如實反映現況，假的真不了，高潮的水分度頗高，在床上交戲表演的女人比比皆是，總有一個在附近。

扮高潮，是在缺乏性興奮、沒有任何高潮的情況下，錯誤引導對方認為自己床上功夫了得。

伴侶相交，理應坦誠，為何要扮？

「我嗰個多年好姊妹話佢根本唔享受做愛，佢老公話嚟就嚟，剩係顧住自己，摸兩下就當做咗前戲，完全唔理佢嘅感受、無理佢係未ready；每次做愛，佢只係諗唔好搞咁耐。扮有高潮，係想老公快啲做完。」她慨嘆地說：「好多時都要女人就啲男人，真係好唔公平。」

「喺你嘅性生活裏面，你都覺得有唔公平嘅情況？」我想她多談一些自身經驗和體會。

「我老公近一、兩年少咗掂我。」面對性親密減少，女士常有冒起兩種擔心：1) 自己的吸引力少了；2) 他在外吃飽了。她承認這兩種擔心，同時存在心內。

近一年，她的Sextitude有明顯轉變，會主動提出做愛；為了增加丈夫「胃口」、為了給丈夫體會更佳成功感，做愛時她會發出呻吟聲、咬他肩、抓他背等動作，表現出她的「興奮和肉緊」。當然，這些表現只是表演。

用興奮表演掩飾內心不安、用個人方法去挽救關係，是兩性的不平等還是伴侶關係的無奈？是愛變成痛的轉變？是自欺欺人的行徑？這種單方面的付出會否令耐性和感情消磨得更快？

相比沒有高潮，扮高潮可能更加是關係危機的一個訊號。







