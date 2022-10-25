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她和老公跟很多老夫老妻一樣，感情無風無浪，就是不知不覺變了無性夫妻。最遺憾的是，絕大部分時間二人覺得理所當然，問題變成沒問題。但其實她偶爾也想來一場大戰，可惜雙方對大家早已不感興趣。

偶然下幾個女同事在茶水間大爆性史，嚇得她差點叫了出來：「換妻？」

「我當初跟你反應差不多，」女同事失笑，「說老實，我也貪新鮮，與其隨便找個陌生人，朋友老公不是更有保障？或覺上衛生點。」茶水間立時響起一陣笑聲。

「想參加？」另一女同事問，她不懂反應，「有規矩的，要和老公一起參與，一對換一對，事後不許私下約會。」

「你見過人事部阿姐老公嗎？」第三位女同事問，她點點頭，「她想參加也不行，他老公醜得像老虎狗，我們借詞換妻群組解散了，其實是沒人想和她老公做。」

「你走運，」站在她身旁的女同事打開手機，亮出和老公的合照，「我老公是健身教練，六塊腹肌，我吃厭了想吃幸福肥。」

「她看上我微胖的老公，」曾經和教練夫人交換老公的女同事打開IG，「我老公，有點肉，是不是很有安全感？」

一輪遊說下，她看過所有人妻老公照片後，也交出自己老公照片，入會申請快過網上貸款，手續簡便，即批！

老公會不會接受？會不會太不道德？臨睡前手機播著 AV，遞給剛上床預備入睡的老公看，嚇得老公以為做錯甚麼事，老婆突然發神經。

「你會邊看 AV 邊自己哪個吧？」老公緊皺著眉，「即是你還有需要，不如大膽點……」她深呼吸拿出勇氣說：「原來公司有換妻群組，我們一試無妨。」

開玩笑還是有弦外之音？當晚吵了一場，冷戰了幾天，終於在某個早上一覺醒來，老公終抵不住引誘問：「真的沒問題？」

換妻群組定期訂幾間酒店雙人房，在大堂以抽籤方法配對，只要沒有重複便可開始。她和老公一試難忘，從此上癮。

之所以肯參加，主要是看中人家健身教練老公，和筋肉人上床是怎樣的滋味？可惜每次也抽不中。別誤以為每次也刺激好玩，有些人夫其實金玉其外，她一點也不享受。有的可能工作壓力大表現差勁，中途收兵也試過。

換妻群組的人夫都吃得七七八八，下次終可吃到健身教練。那晚她刻意打扮，買了一套全新內衣迎戰。教練夫人姍姍來遲，把她拉到大堂一角私語。

「待會見到我老公不要驚慌，他很害羞，我花了不少脣舌說服他。」

「甚麼？又不是第一次，他不願意和我——」

「不是這樣……」教練夫人吞一吞口水，「其實我和教練只是同居，剛分手，我上星期和新男友閃婚。」她瞪大眼望著教練夫人——不，前教練夫人，「我老公條件不錯，放心，花式多保證滿意。」

如果說人事部阿姐老公是老虎狗，前教練夫人老公就是沙皮狗，簡直是一場騙局。事後她向前教練夫人了解因由，擁有六塊腹肌的男人，始終不敵擁有六個單位的男人，何況他不止六個單位，難怪教練夫人換畫換得這麼快。







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