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公司近日熱話是買了哪天機票飛日本，幾乎半個辦公室同事排隊放大假去旅行。疫情下很多景點都變了，不少人氣商店及食肆已結業，互相分享最新旅遊資訊。

他站在一旁聽大家分享，偶爾答幾句，很切合他為人友善，但不太愛說話個性。

「原來你很喜歡旅行。」她有點意想不到。

「不是不是，」他微笑搖頭，「跟你們比不入流，你們才是旅遊達人。」

「你比達人更達人，可以寫旅遊指南。」

「不會，看旅遊指南才會，其實網上也有佷多旅遊網站，看這些也夠好玩。」

同事間的話題慢慢轉到哪間酒店好，哪裏訂機票划算。

「我沒坐過廉航。」他一句不經意說話，惹來一陣小起哄。

「有錢人！」她衝口而出。

「才不，窮死，只是不常去旅行，所以才——」

「還裝蒜？有錢人才說自己窮。」他只笑不語。

一個沒坐過廉航的旅遊愛好者，其實說不上真的很富家子；最重要是有相同興趣，跟捨得花費的男人一起，感覺會輕鬆得多，偷偷把他加入「可進食名單」。

「可進食名單」內有位 VIP，炮友以上戀人未滿，到時鐘酒店和 VIP 滾床單，廉價的床鋪，殘舊的浴室，老套的陳設令她無法專心享受。

「下次可不可以租一家好一點的？」完事後 VIP 躺在床上滑手機，她不耐煩啟動嘮叨模式。

「省錢嘛，不是說人人都去旅行，你也想去嗎？」VIP 眼裏只有手機沒有她。

「那時鐘酒台的錢也省掉吧。」

「這個不行，」有些錢男人不能省，「是你投訴上次日本酒店房間太細，今次想住好一點，所以才——」

「也不用選這種鬼地方吧？床單也不知有沒有洗。」腦袋不期然想到公司的他，沒坐過廉航，入住的酒台應該不會差，和女生鬼混也不會選這種劏房。滿腦子美好畫面，床上仍滴著汗的 VIP 變得一文不值。

一番功夫，沒坐過廉航的男人，終於被她坐上。意外地沒坐過廉航的男人，竟帶她到廉價賓館，搞甚麼鬼？

「剛剛好！」進房後他立即打開電視，剛好播出旅遊節目，「可以邊做邊看。」

她腦袋冰封一樣無法轉動，邊做愛邊看電視？會不會太有情調？細問下原來他是旅遊節目超級粉絲，每次重播也照樣追看。旅遊專頁也是他至愛，豐富的旅遊資訊原來從這些途徑得來。

「你每次去旅行也不選廉航，怎麼不省點錢？」她忍不住問。

「我喜歡看旅遊節目，但其實很少去旅行，」他雙手沒離開過她身軀，但視線一直落在電視上，「反正來來去去只去台灣，廉不廉航也沒所謂。」

感覺上了賊船，但又不能怪他，他沒有說謊，是自己會錯意而已。廉價賓館開房也算新體驗，當去一轉旅行，但不會打卡。







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