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上午電視重播宮鬥劇，一班女人在皇宮內困獸鬥，圍著同一個男人爭風吃醋，當中可有人能夠好好相處？酒店大床上，她和他及他的秘書三人首次混戰，感覺自己正在體驗一齣宮鬥劇。

「親一下。」他突然發號司令，不是要求親他一下，是親她秘書一下。她呆了半秒，「不聽話了？」

還是他的秘書醒目，主動靠過來輕輕親了她臉頰，蜻蜓點水的打發了他。她開始猶豫，到底還要不要繼續？來不及反應，他一個翻身把她壓在床上，粗魯地親她頸項。

他在公司位高權重，她曾猶豫過要不要接受他的追求？他條件也不差，主動開朗十分投契，跟他相處無疑是一件樂事，偏偏他已婚。

「你擔心甚麼？」當日他誘她開房時這樣問過。

「我不想破壞別人家庭。」她天真的憂慮，引來他一聲失笑。

「實不相瞞，我沒打算離婚，當一場成年人的聚會好不？」開房聽得多，但從來沒認過，點點頭趁機開開眼界。

交往前像旅行，只看到好的一面，消費想消費的一面；交往後是移民，見到社會藏污納垢的背後。拍拖一個月，他開始露出原型，不自覺把他的優越感壓下來，把她變成附屬品。

「我老闆有甚麼吸引力？」秘書小姐某天突然一問，她假裝聽不懂支吾以對，「他經常提起你。」

「提起我？」她立即緊張起來，「我工作表現有問題？是我做錯了甚麼？」

「怎會？」秘書小姐把聲線壓低免被其他同事聽見，「每次提起你，他都是『腰果眼』笑瞇瞇，你們在拍拖吧？」

「別胡說，他有老婆——」

「放心，」秘書小姐輕輕捉著她雙手，「我比你更早和他一起。」她一直以為自己是第三者，原來是第四者，辦公室空氣突然變得不流通，開始呼吸困難。

「我不知道你們一起⋯⋯」秘書小姐一直對她很好，但畢竟也是競爭對手，「我退出——」

「別傻！」秘書小姐用力握實她的手，「你不覺得他很『黐身』嗎？偶爾也吃不消，多得你加入，我才能透一口氣。」

宮鬥劇的寫照活生生出現眼前，他是沒心肝的皇上，老婆是啞忍其他女人分享自己老公的皇后，她和秘書小姐是等皇上翻牌子的妃嬪。意想不到的，兩位妃嬪竟然相處得很好，沒有勾心鬥角——至少表面上沒有。

酒店三人混戰是秘書小姐提議，如此荒誕的感情關係也能接受，還有甚麼不可以？三人前戲，最賣力的始終是男主角。今晚他特別放肆，做出很多奇怪但令她滿心歡喜的舉動，她有感而發吐了一句：「我男友不肯這樣做。」

「你有男朋友？」他停下來驚訝地問，「怎可以這樣？」

「怎麼不可以這樣做？」她不解，他想反駁，說話卡在喉嚨頭，明顯知理虧。

「來吧，人家不想等了。」善解人意的秘書小姐發功緩和緊張氣氛，可惜無功而還。她愈想愈覺不對勁，一聲不響跳下床穿回衣服走了。

他已婚同時有兩個女友，反過來卻接受不了女友有男朋友。她選擇退出，接受不了雙重標準的皇上。由始至終她視作一場遊戲，不公平的遊戲，她不想玩了。







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