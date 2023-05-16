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「老婆！你又在被窩放屁？」早上六時許，他從被窩彈起。

「忍不住……哈哈。」她拉起被鋪掩半張臉傻笑。

「臭死。」跳下床到洗手間梳洗，老公若無其事走進來解手，「不要再放屁。」

「在另一半面前才會做的事。」一臉栽進他肚皮撒嬌。

「彈開污糟貓！」兩公婆打打鬧鬧，開開心心吃過早餐後齊齊上班去。

開車送她到公司樓下，臨行前輕輕一吻，老婆又放了個屁。

「昨晚吃多了，哈哈。」她失笑。

「給街上的人發現多失禮。」他皺眉。

「人多車多，聽不到。」

「但我嗅到。」面對近日老是鬧著玩的她也無可奈何。

能夠在另一半面前完全釋放做自己，的確能證明一段感情有多深厚，但在另一半面前更衣、放屁、洗澡甚至上廁所等等，和她明顯有著不一樣的標準。

他不是完全抗拒，偶爾失手情有可願。他也試過在家看書，突如其來「噗」的一聲放了個屁，一聲不好意思然後繼續看書。在她面前洗澡沒問題，但在她面前上廁所還是過不了這關，無論如何也憋到她離開洗手間才進行。

「不打緊，屁一下子便散。」買外賣到她公司一起吃晚飯，她又放了個屁，見他皺一皺眉替自己解圍。

「在吃飯嘛，這裏會議室很難散，」他投訴，「萬一有同事進來怎算？我不替你揹鑊。」

「放心，他們都下班了，」若無其事邊吃邊說，「你也在我面前那個。」

「甚麼那個？」他瞪大眼。

「調校你弟弟的角度。」她鬆鬆肩。

「那……位置不對不舒服嘛，女人不懂。」

「放屁也控制不來，算了吧。」他緊張的模樣很搞笑，也是她捉弄他的原動力，「你也可以在我面前放屁，我不介意。」

「我會關上門窗空調和你攬炒！」說畢忍不住笑，自己也放了個響屁，她面紅紅呆住了，「甚麼？你可以我不可以，又不是有心。」

「剛剛老闆在門外，給你的響屁擊退了……」她低聲地說。

回頭看見她老闆背影漸漸在走廊消失，無可奈何地說：「都說不要亂放……」







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