加入最愛專欄 收藏文章

Y被分手了，理由是雙方對婚姻和家庭的理念不一致。

運用社交媒體的劃分方法，現實中的她顯然是single，但在她眼裏這段關係暫時被歸類為complicated，只因Y無法接受「將要」失去一直視為未婚夫的伴侶。

「未經另一方同意的分手，不算是正式分手，除非我自願放棄，否則這種狀態不過是冷戰而已，我信我們會和好的！」若說Y的想法是自欺欺人，不如坦白承認我們都曾那麼天真過。

哭到幾近崩潰的Y連日來不停轟炸（前）男友，希望對方回心轉意，但得來的回應卻從起初的「不如好來好往做回朋友」變成了現在的「警告你不要再騷擾我的家人朋友」。以為只要鼓起勇氣提出分手，便能夠即時回復單身嗎？冷不防對方用「一哭二鬧」告訴你，事情還有很多「手尾」。順利地一刀兩斷的愛情，反而屬於少數。

Y問我還能夠做些甚麼去挽回這段關係……

太遲了！她大概經已把人嚇怕。

要挽留一個處心積慮想撇下你的人，本來便不是容易的事，但循著分手的原因、感情基礎、時間因素等等，還是會有些微機會擊中令對方心軟的要害。然而做多了、做錯了，一切所花的努力便註定徒勞無功。

失去深愛的人，傷心痛哭是正常不過，但有一些你以為可以挽留對方的說話，卻只會令他覺得受壓反感，就像「我唔可以無咗你」、「無你我生存唔到落去」、「我乜都可以為你改，你唔好離開我」等等，只會聽得人頭皮發麻。

又例如故意讓對方知道自己的慘況，「吃過安眠藥還是無法進睡」、「傷心到食不下咽，引致胃痛生病」、「覺得生無可戀，大概是得了抑鬱症」…… 自暴自棄的動機無非想對方內疚、心痛、憐惜。明知是苦肉計，再陪你演下去就輪到我陷入抑鬱了。

最壞的一種，是把狠話變成實質要脅，不單止傷害自己，甚至抱著一拍兩散的極端思維，「我得不到的，也不會讓其他人得到」——是恐怖情人無誤。

當所謂的愛只剩下佔有，我只想你離我愈遠愈好，還談甚麼復合？

不幸地，Y錯在不止纏繞當事人，就連對方的家人和朋友都不能倖免，「我是想問明真相，我怕他根本是另有第三者，而且……我也想聽聽他有沒有在朋友面前談起我和他的事。」

可有想過，他的朋友根本無意牽涉到你們的關係之上？誰會傻得冒著交惡風險自願擔當你的線眼？也別以為交往期間順利融入對方家中，他的家人就樂意為你重新牽線。

眼見身邊人被無辜纏上，他除了惱怒之外，大概就只感到糗斃了！

還好的是，Y沒有將「分手感言」放上社交平台。那些未經對方同意而私自發布的千字文，似是挽留又帶點控訴的意味，看在對方眼裏只會覺得失去私隱。以為這是掏心掏肺的最後告白嗎？只怕感動不到任何人，卻淪為丟人現眼的「中學雞行為」。

明明他經過一番掙扎，好不容易才落下分手決定，離合之間本來尚存一點灰色地帶，如今被你一輪攻勢嚇怕了，恐怕只會更堅信離開你是最正確無誤的選擇。







【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情