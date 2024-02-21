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回復單身不足一年的T，情人節當晚看到了前男友與新歡的合照後，哭了整整一個晚上。

「相戀三年，他連一支花都沒送過給我，他說過鮮花放三數天便凋謝太過浪費，亦很不屑送花這種門面功夫。他也說過自己沒有儀式感，覺得節慶不過是一個消費的藉口，所以這三年來我們只會在對方生日送上禮物，其餘節日他會直接無視。從愛上這個人開始，我接受了自己不配擁有驚喜、浪漫、甜蜜時刻，甚至催眠自己著重實際的男人才是最可靠。」T說。

讓T哭慘的，是他情人節晚上在IG上載了多張與新歡慶祝情人節的相片，99支玫瑰、禮物、燭光晚餐…… 那些T當年想都不敢想的浪漫氛圍，那女生竟然唾手可得。多年來累積的鬱結，一剎那被引爆；分手不足一年，他和她一起大概也沒多久，這個男人怎麼好像換了另一個人設？

我不認識T的前度，不可能強行詮釋他的心路歷程，但有一點可以肯定，就是他跟T一起的時候，他愛自己必然比愛T的多，他只會把自己的主觀感受放於首位，卻不會選擇為T而稍稍妥協。

現實很殘酷，如果他真的很愛你，又怎會捨得讓你一次又一次失望？事實是，他單方面認為，和你之間如此平淡的相處經已足夠；再多的心思，再多的愛，他不想給，也給不起。隨後他用甚麼理由分手，經已沒關係了，他只是不想就這樣跟你耗一輩子。

你說你不明白，一個從沒半點浪漫基因的人，怎麼突然會來個大反轉？其實，那些甜言蜜語他可能一直都懂，只不過面對著你，他無法說得出口。

只能認命吧！愛一個人可以單憑感覺，也可以後天培養，然而兩者都無法令你們的心走得更近。新女友嘛？她跟你不一樣，她令他放下了不送花的原則，從無視節日變成一個有儀式感的人，她有能力得到他的重視。

你問她到底對他做過了甚麼，竟然能把如此頑固的人徹底洗腦、改造？

事實上，她可能甚麼都沒有做過，她給他的愛甚至不如你給的多，然而，或許正因為她甚麼都沒做過，他才會獻盡一切去博取她的歡心。又或者，她的確為他做了點甚麼，卻已經足以令他樂開了花；原來在對的人面前，那些所謂個性和原則，根本毫無意義。對於節日，男人也許依然毫無概念，但他想要看到她的笑容，於是他決定重新學習如何做個稱職的男友。

仍然不敢相信嗎？那就換個角度，把一切都歸咎於企圖心作崇，大概男人並沒有真的改變，他只不過貪圖新歡給他帶來的利益，然後每日就像上班「湊老細」一樣對新女友阿諛奉承……這種想法真的會令你更好過嗎？

一段合適的關係能夠使兩個人共同成長，為對方而變好。即使無奈，我們還得要承認，自己確實無法成為被對方放在心尖上的那個人。與其看著他在我們的手中萎靡，不如寬心感激接任那位替我們完成了不可能的任務——給他幸福，讓他重新感受愛情的溫度。

不必怪責你們之間的「差別待遇」，事實上，不愛你卻又不肯放生你的，才是最壞的敵人。向好處想，離開腐敗的關係並不是憾事，有些人，有些困局，確實是各行各路才會有新轉機。







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