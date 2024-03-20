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若有留意韓流動向的話，大概不會對韓韶禧這名字感到陌生。參演大熱韓劇《夫妻的世界》，為她帶來「最美小三」的稱號。沒錯，她不是國民妹妹、國民初戀的類型，早在入行之初她已被挖出少年時曾吸煙、紋身、酗酒等叛逆佐證，偏偏大眾對她的真性情卻是出奇地受落。

上周，有網民傳出她與曾出演《請回答1988》及《逆權司機》的影帝級男星柳俊烈同遊夏威夷，然而男方去年底才宣布與拍拖7年的女星惠利分手。尷尬的時間線，加上惠利取消關注前度的社交帳戶，並在限時動態上載一幀擬似夏威夷景色配「真有趣」字眼的圖片，令人懷疑柳俊烈將兩段戀情無縫接軌，亦讓人聯想到，韓韶禧有可能就是介入二人的第三者。

不甘被冠上污名，韓韶禧隨即在限動作出反擊，她指自己不會愛上有另一半的人，也不會妨礙他人的戀情，雖然喜歡《換乘戀愛》這節目，但換乘並不會在她人生中發生…… 最後一句，也是正中要害的一句：「我也覺得真有趣」。

不意外，大家都轉向同情惠利，逼使韓韶禧翌日馬上向對方道歉，並簡單交代了與男友認識和交往的時間軸，以釐清自己並非真的「最美小三」。

太衝動了吧！男友與前度的轇轕，著實與你無關，選擇澄清可以，但絕對不應回嗆對方。

男友的前度是甚麼？前男友的現任又是甚麼？在她們心中，對方大抵都一根眼中釘。然而，對方又做錯了甚麼？如果三個人、兩段關係，當中不涉及欺騙、沒有藕斷絲連，時間上亦沒有重疊、誠然是各不相欠。

男友與前度之間若有任何處理不當，都應該先讓他們自行解決，若像韓韶禧那樣，自覺不明不白就被人扯進渾水裏去，也應該先請男方搞清楚狀況，並對自己作出適切的維護。男友的處事態度、如何善後、會否平衡各方的感受，對你來說亦有一定參考價值。畢竟，今日你雖然身為正宮，但難保有日會變成他的下一位前度，他現時怎樣對待舊情人，將來亦可能用相似的方式將你處置。

事情繼續發酵，這回輪到惠利道歉，她先是對一開始造成混亂感到很抱歉，但亦表明了去年媒體報導兩人分手之時，當時雙方的共識其實是再談一談，只是沒想過關係冰封4個月後，竟然從報導中得知對方已有另一段新戀情，難怪她會覺得「真有趣」……

鬧劇可能還未落幕，但兩位女生都已被民眾罵得遍體麟傷。聽她們各自表述，不難猜到背後的故事脈絡，那些感情瀕死前含糊不清的狀況，你和我也可能曾經遭遇過。孰是孰非，你以為當事人最清楚嗎？有時候，恐怕連他們自己都不清不楚。

很想給那些現任知道，這不是一個適合靠戀愛腦去運作的時候，也毋須對男友前度的一字一句反應過敏。她的話中話，可能包含了真正有用的資訊，搞不好會讓你更加認清自己的處境：不再被愛後，你和她的下場根本沒兩樣。

有些委曲、有些怨懟，或許要等到連你也變成了他的前度，才能真正透徹理解。







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