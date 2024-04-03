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朋友G從高中開始談戀愛，與初戀男友相戀十年後結婚；雖說是愛情長跑，但成婚時兩人都還不過28歲。

相戀那十年間，他們自以為陪對方經歷了許多難關，例如升學、失業、人際關係等等；而感情上，偶然亦會出現一些挑戰者，可幸最終仍無損兩人的關係。他們曾經深信，就像每對尋常夫婦一樣，只要能夠賴在對方身旁過一輩子便已經足夠。

後來男人才知道，原來不足夠，從來都不夠，這是當他遇上婚外情對象後認清的事實。

「那年，他搭上了公司一位實習生，當時那女生剛好20出頭，被揭發後我以為他們會分手，但原來他們仍然背著我偷偷聯絡，那時我心想，一個女大學生出社會後世界觀自然有所不同，我大可以放長雙眼等他們不歡而散，但原來我低估了她，她竟敢跟我鬥下去……」G說。

要放棄嗎？G的確考慮過，但她不甘心被一個小女生迫至退位，而丈夫的態度，亦她令左右為難，「假如他對我無情無義，離婚絕對理所當然，但他不是啊，他仍然對我很好，他說自己仍然很珍惜這個家，他每晚也會睡在我旁邊，彷彿從未有過外遇一樣。」

為何如此？說穿了，他無非希望左右逢源，兩邊也不想失去。

三人的關係，自始糾纏不清，小女生認為自己有的是青春，只要不放棄，正印早晚會心淡離場；G覺得自己既然是法律認可的妻子，丈夫又沒冷待她，只要不放棄，第三者等無可等便會自行離去。丈夫嘛？他自問不是不愛妻子，只是心裏多了個人，然而妻子沒主動離婚，他更加沒臉提出分開；至於跟小女生，他覺得對方激活了他沉悶的人生，可能她年紀尚小，暫時還沒要求甚麼名份，更難得的是她知所進退，總是遷就著他與妻子那張無形的時間表，甚麼假期、節日正日，她從來沒有強求過。

你覺得這段關係可以熬多久？答案是，在我執筆之日，他們仨仍然維持著這種膠著狀態，至今已經超過十年。小女生早已不小了，漸漸失去離開的本錢，而G防守多年，也覺得錯過了尋找真正幸福的時機。如果你問丈夫過得快不快樂，他會告訴你齊人之福其實不好享，雖然心很累，但他已經沒有退路了。

很匪夷所思嗎？在你不知的暗角，一直都充斥著許多三人行的關係，表面上致力維持平衡，敵不動我不動，內裏卻是一副「鬥長命」的格局，看看是誰先憋不住，誰又可以笑到最後。有些女人甚至能夠做到無視情敵的存在，沒迫使男方作出選擇，自然便能減低敗陣的風險。日子久了，她們就連後悔都不敢哼一句，怕一開口便等於向對方認輸。

如果時間可以回撥，我相信他們不會想將自己的人生與其他人綑綁在一起。

想說的是，這些婚外情故事老新常談，當前人把種種結局都記錄下來，讓你能夠預視未來的自己，你還要偏執地相信只要守到最後便是贏家嗎？

許多人都不明白止蝕的道理，自行退出，總好過委屈一輩子。如果你現時就站在那個尷尬位置，何妨退後一步，放大家一條生路，惟有這樣，你才可以贖回自己的人生，迎接下一段戀愛。







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