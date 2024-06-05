完整家庭真的如此重要？為了孩子拒絕離婚，卻讓一家人困在精神內耗的死胡同

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朋友P成長於單親家庭，她長久以來的心願是擁有一個完整的家，原生家庭所缺失的，她希望長大後能與丈夫一起補回來。

這份執著，沒為她帶來好運；相反，「完整家庭」四個字卻猶如咒語一樣，將她牢牢困住。

27歲結婚，29歲誕下女兒，P慶幸自己達成了30歲前擁有一家三口的夢想。滿以為幸福會延續下去，誰知道丈夫在女兒剛上小學那年出軌，而第三者是他的已婚女同事。既然被揭發，P的丈夫想過乾脆離婚與新歡在一起；可笑的是，對方自己也有家室，並不稀罕男人給予名份。進退兩難之際，P向丈夫提議繼續維持婚姻關係，理由就是希望女兒能在完整家庭成長，不要延續她的不幸。

「我一心為女兒著想，就算關係多糟也咬著牙關挺過去，但她不領情，醫生跟我說，她一直很想父母早日離婚。」P忿然地說。

是的，剛滿16歲，P的女兒便確診患上抑鬱症。

原來P的女兒一早便發現父母感情有異樣，尤其當要她負責傳話時，例如「你幫我跟你媽媽講……」、「你自己問你爸爸，我們溝通不到」；到女兒長大一點，P甚至會叮囑她「找男友不要找爸爸那種人」、「不是為了你，我們早就離婚」。大人之間的隔閡，孩子怎會不察覺，夾在父母中間，讓女兒變成了磨心。

「她對醫生說，如果自己沒有出生，父母就可以安然離婚，但如果自己現在消失了，父母都會很傷心；她覺得她無論存在與否，都只會替父母帶來痛苦。我真的不知道她為何會這樣想，我們當初不離婚就是為了給她完整的家，她根本不知道單親家庭有多苦……」

所謂完整家庭，欠缺了愛，都不過是湊人數而已。

無論對於女兒，或是夫妻二人，這樣子的相處方式，只會不斷造成內耗，無論是精神上、感情上和關係上。本來決裂的夫妻，雖然選擇不離婚，卻沒有好好修補感情；感情失救至死，其實也可以選擇和平共處，但兩人偏偏任由關係降至冰點。大人自作自受，吃著自己種出來的苦果；可憐脆弱的孩子卻一直承受著無形傷害，最終熬出病來。

我想，從頭到尾死執於「完整家庭」不放的，大概就只有P而已，明知丈夫的愛已沒剩多少，但仍然用女兒作為理由把人留了下來，結果三個人被困在這個「完整的家」，三個人都活得不快樂。

時代不同了，這年頭的孩子也很懂事、很聰明，只要大人把關係處理得好，孩子們絕對不難適應新生活，朋輩之間也會互相消化一些不安感。有時候，大人甚至比小孩更窩囊、更糊塗，只懂執著於自己的想法，卻不知道這種執念會把身邊的人一同扯進泥沼裏去。

「世上最大的監獄，就是自己的內心。」——稻盛和夫（日本已故企業家）







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