放棄婚姻模式是止損的方法？世人眼中離經叛道的「開放式關係」，竟是無望者的逃生口

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天秤座的R小姐即將踏入五十歲的關口。外表上，她誠如許多人頌讚的「美魔女」，看上去才不過三十多歲；但心態上，她卻說自己「甚麼都看化了」，尤其愛情。

因為外表比實齡年輕，R迄今為止仍然不乏追求者，但那些男士十居其九都比她年輕，「年輕最小那個28歲，他說他最喜歡『姐姐type』，我笑著告訴他我才不會愛上兒子的同學，他聽得一頭霧水…… 沒關係吧！溝通不來絕對正常。」R莞爾。

這個世界知道R感情狀況的人不多，有時候就連她自己亦不太清楚，「我男友有太太，但我要的也不是一位丈夫，我只想談戀愛，他說他沒法再跟太太談戀愛，因為他們已經是家人了。當然，他沒可能給我一個完整的家，所以他亦不能要求我對他專一。」簡單來說，對男方而言，R是他的婚外情；而在R眼中，與男友就是開放式關係 (Open Relationship)。

R與男友於大學時期屬於同系師兄妹，師兄當時對這位師妹一見鍾情，雖然R對他的感覺還好，但礙於當時已有男友，所以一直沒接受這位師兄的追求。斷聯逾10年，R在情路跌跌撞撞，而師兄則於32歲那年奉子成婚。兩人重遇時，孩子才剛滿4歲，師兄自知真的無法忘記R，打算提出離婚贖回自由身，但R不想，她沒打算過要拆散對方的家庭，她甚至表明如果對方放棄妻小，她絕對不會原諒他。

「可能是我原諒不了自己吧！我本以為他厭倦了我就會回歸家庭，但他沒有，這十多年來他對我依然寵愛有加，除了隱瞞我的存在，他表面上亦是好丈夫、好爸爸。我不知這個結局是否最好，但我已經盡量將各人的傷痛減至最低。」當然，在不知情的狀況下，好與壞、該與不該，對方的家庭成員根本沒有判斷和選擇的權利，但以開放式關係來取代組織家庭，則被R當成是另一種贖罪方式。

「我的確沒想過會跟他拖拉十多年，我沒有因為他而放棄結識其他人，也不算因為他而犧牲自己的幸福，我甚至真的與別人短暫交往過，只是最後我覺得自己愛的仍然是他。要走的話，我隨時也可以走，但我覺得現在這樣生活還不錯；倒過來說，其實他也有權隨時離開，或許這亦是一個推動我好好保養的理由，有日他真的走了，我亦不至於孑然一身。其實，即使結為夫婦，要離婚的話，對方是阻止不了的，但我偏偏成功阻止了他離婚，多諷刺！」

對於開放式關係，R說未重遇男友之前，已經對愛情失去信心，「世上有千百個理由令關係生變，但如果我先不去要求一生一世一雙人的愛情，好像活得更自在。有時我會想，如果我們早些重遇，是否就能永遠幸福快樂。我不知道，日子太順遂的話，也許我們便不會懂得珍惜對方。所以，就這樣吧！我不必將整個人生押注到某個人身上，就算在最狼狽的時候，也能保有自己的尊嚴。」

成長於一夫一妻的社會制度，我們信奉具法律約束力的婚姻關係，對與錯都有既定的標準。但這個世界很大，女兒國沒有婚姻制度，部份宗教、國家採納多配偶制，愛情在地球另一端從不是非黑即白。是無可奈何也好，個人意願也好，對愛情無望者來說，開放式關係確實是有其存在的理由。







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