夫妻床頭打交床尾和？對外恭敬，對摯愛卻不留情面！我們都該學懂在愛面前投降

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分居期屆滿，M先生收到妻子的短訊，提示他到律師樓簽字。

從妻子一年前搬走那刻開始，M確實有在深切反省。起初他曾嘗試過傳短訊哄回對方，以為只要不斷「轟炸」她，她便會開始心軟；但態度冷淡的回覆，甚至後來索性已讀不回，都讓M明白這種溝通方式成效不大。他也試過趁放工時間直接到她公司樓下堵人，但妻子看到他時的反應，竟比見鬼還要惶恐。M終於意識到，這個女人對他已經完全沒半點愛意了。

「我想，為甚麼她會那麼怕見到我？我做錯了甚麼？有時我會翻閱以前的短訊紀錄，原來我們甜蜜的回憶很少，以前我們常常吵架，然後冷戰。但老實說，我記性很差，我印象中那些都是雞毛蒜皮的小事而已，只是當時大家都拉不下臉，一年之中冷戰的時間好像比和好還要多」M說。

既然關係那麼差，你為何還想挽留她？

「我仍然很愛她，只是以前沒想過真的會離婚，我以為床頭打交床尾和，以為一場夫妻睡醒了就沒有隔夜仇，原來女人不是這樣想。她曾經說過，就算我們再和好了，應該不到三天又會冷戰，看來她對我已經失望透頂。」

猶記得社會福利署曾經製作過一個反家庭暴力的電視廣告，當中有句獨白「贏咗場交，輸咗個家，值得咩？」令人印象深刻。對家人拳打腳踢，固然必須大力遏止，但語言暴力和冷暴力，即使傷不到髮膚，但也足以讓人心力交瘁。

人類其中一個陋習，是對外人恭恭敬敬，對摯親卻只管擺出一副臭臉，看準對方願意包容，便肆無忌憚地耍性子。見對方處處忍讓，甚至會得寸進尺，過後還恬不知恥地堅稱夫妻吵架可以加深了解，壓根兒沒考慮過被逼參與那一方的感受。

為何婚前婚後差別那麼大？那人的答案卻是因為愛你，才願意向你展露最真實、最坦蕩的自己，相信你也能夠包容和接納他毫不掩飾的一面。

欸！該要感激他如此信任嗎？

曾經看過一段短片，有位爸爸叫兒子向他道歉，兒子問為甚麼道歉？爸爸答他：「沒原因的，你只要說句對不起就可以」，兒子繼續追問既然沒原因為何要道歉？爸爸板起一張臉說：「我就是要你道歉！快道歉！」。雖然不忿，但兒子看不慣老爸抓狂的樣子，還是說出了一句對不起。這時候爸爸的態度突變，笑著告訴兒子：「很好，你學懂了！將來婚後你會經常面對這種狀況，不用怕，只要道歉就可以。」

就是揶揄女人蠻不講理吧！沒關係，男人也有野蠻的，對嗎？重點是，當中有人願意講和；先和解，許可的話，再平心靜氣講道理。因為愛你，我願意投降。

輸了這場交，或許會不開心一陣子；輸了這段感情，卻是傷心一輩子。

前人種樹，後人乘涼。但願這一次婚姻失敗，能令M學懂夫妻相處之道。要是當日懂得適時退讓，懂得說話留三分，懂得抱抱對方說句對不起，或許今天就不用隔空懊悔自己那刻的固執。







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