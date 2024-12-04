三件失戀糗事：醉後撥號、派對痛哭、暗裏追蹤！見證青春時期分手的痛，你有犯過嗎？

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最近有位朋友失戀了，我先陪她吃了一個豐富的Brunch，繼而再去光顧按摩店。失戀嘛，沒有人前來照顧，我們就得好好愛惜自己，吃好一點、穿好一點；就算心靈破碎，但身體髮膚還是要保持閃閃發亮。

先愛自己，這是三十歲過後才懂得的失戀哲學。

忽爾談起人們失戀時做過最瘋狂的事。我曾經聽過有人因為想盡情嚎哭，又怕打擾別人，於是跑到殯儀館去，為的就是哭得聲嘶力竭也不尷尬。朋友說，她有位任職地產代理的親友，偶然會遇上一些想租住能夠看向前度居所的客人，那些人很容易辨認，他們看房時會偷偷帶備望遠鏡，走近窗邊卻不看風景，而是一臉憂傷地望向別人的家…… 既可憐，也可怕！

還好我們都沒做到這地埗，但總有一些傻事能夠見證我們的青春歲月：

1 借醉打電話給前度

失戀時借酒澆愁，用酒精短暫麻醉自己，算是正常不過吧！喝醉了，行為自然會脫序，其中一個通病，大概就是借醉打電話給前度，將一切埋藏心底、清醒時開不了口的東西，趁酒醉時告知對方。一覺醒來，有人會懊悔自己的莽撞，但更多時候，我們其實心知當時做過甚麼、說過甚麼，只是酒精當刻給予了我們無比勇氣去說出心底話。當然，背後也包含了想用苦肉計去感動對方，盡最後一口氣去把人留住；就算結果不似預期，也能推搪說成是受酒精影響才出糗。

2 在最愉快的時候痛哭

回想起來，小時候失戀總是會大鑼大鼓表達自己的傷痛，朋友怕你獨自難過，於是邀請你參與各種大大小小的聚會。上一秒明明笑瘋了，下一秒卻發現沒情人伴陪的快樂很空洞，於是突然又崩潰痛哭，令熱鬧的氣氛瞬間冷卻。然而，這種情況還是很常見，久而久之，大家都習慣了派對上隨時有人哭喊叫嚷，尤其當某首失戀情歌被點播第7次時，環顧四周，總會發現有個人正靠在朋友肩上抽泣。「熱鬧高興」背後有一種意義，是用來給傷心人憐惜自己的落寞。

前人說過：「何時察覺到自己成熟了？就是寧願一個人躲起來哭的時候。」

3 在前度附近徘徊

不敢打擾，卻又真的很想念前度，很想知道對方的現況。在IG偷看他的限時動態會留下痕跡，惟有小心奕奕用新電郵註冊一個新帳戶去追縱他。但隔著屏幕還是止不了心癮，某個尋常的工作日，你決定請半天假，鼓起勇氣走到他辦公室樓下的暗處偷偷見他一面。終於熬到下班時間，心心念念的人跟2位同事正步出寫字樓往地鐵站方向走，你藉著途人掩護遠遠跟隨著他，目送他回到你們曾經半同居的大廈。很好，終於見上一面，瀕死的人彷彿再次滿血復活了。

雖說怕被發現，但其實心底裏極渴望對方留意到自己，惟願這種癡情能夠感動到他。只可惜，某次他下班時竟站到了反方向的月台，中環往金鐘的車尾，他會合了新女友……

這些糗事，你有犯過嗎？我們該感激那個曾經奮不顧身地的自己。畢竟，能夠掏心掏肺地愛人，在成年人的世界已經愈來愈罕見了。







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