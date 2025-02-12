情人節前提分手太不近人情？世上沒有完美的分手提案，調正情緒才是最重要

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我的兩位好友A和B，不約而同地於去年底交了新男友，也剛好在1月下旬告訴我她們正打算分手。不同的是，A坐言起行，就在男友再一次為小事發飆時，順勢提出分手；而B則怕情人節前提分手太不近人情，所以預計開開心心玩一趟，才跟對方說清楚。

「我也被其他朋友問分手分得那麼急，是不是為了逃避情人節？事實上，我完全沒考慮過甚麼時間日子，純粹覺得拖拉下去結果都一樣，倒不如爽快決定……」A回應我和B。

用心準備好禮物、計劃好行程節目、訂妥浪漫晚餐，結果來不及慶祝便被分手，心血全部浪費掉，還要孤身過情人節，聽起來的確很可憐，對不對？但對方明明不愛了，暗地計劃分手，卻為了過情人節而繼續裝快樂、裝甜蜜，為你獻上最後的禮物，別過了頭就說已經不愛你所以要分手。這種虛情假意，難道真的較易接受嗎？

情感上，我比較認同A的做法，雖說臨近節日，但我是基於尊重對方，才不想他枉花心思和金錢在我身上，畢竟這一切經已沒意義了。而B的心態是，既然沒鬧翻不和，為這段感情劃留下美好的句號，其實也未嘗不可。

沒有標準答案，只有不同的觀點與角度。你以為自己為對方設想，但在他眼中，可能是一種毫無必要的施捨；你以為果斷分手是成熟灑脫，對方卻只感歎你這人決絕無情。

不忍大時大節傷害對方，有人會儘管繼續忍耐，直至過了復活節、清明節、端午節，然後趕緊在商家未開始推銷中秋月餅前提分手，這樣大概就不算殘忍了吧！當然，你未必會把那些中式節日放在心上，但人的劣根性就是，一旦冒起拖延的念頭，便難以狠下心腸，結果一拖再拖，時間愈久愈開不了口。

分手是一門高深學問，完全無痛當然沒甚麼可能，但怎麼選時間、地點和說法，還是有優劣之分；而有些時候，那個差異就在於我們想對方好受一點，抑或為求自己走得乾脆。

記得台灣有位知名男星，選擇了寄明信片給同為藝人的女友提分手，結果先是讓女方父母發現女兒被甩！事件當時掀起了一場輿論風波，及後男星受訪時提到，其時人在異地，確實是想寫信提分手，但當刻恰巧聽到一首叫《明信片》的歌，忽然就想到寄明信片了…… 心裡沒愛，自然忘記要顧及女方的感受吧！

人生就是這樣，非要到離別時刻，才發現這個曾經無比親暱的人，到最後竟變成完全猜不透、摸不著的陌生人。

事實上，我們已沒有資格去要求對方以我們認同的方式提分手。例如有些人不能接受傳短訊分手，總認為當面說清楚是一種尊重；卻也有些人情緒上無法負荷面對面交談，只能透過文字表達真實感受…… 總比不動聲色，單純用斷聯來切割關係好些吧！

說到底，我們每個人都有機會成為主動方或被動方，根本清楚背後理由就是不愛了。你為我設想，我會感激你給我送上最後的溫柔；對我絕情，多得你的狠叫我瞬間清醒，不必多作無謂的留戀。自己怎麼詮釋，比一切都重要。

失戀多幾次，鍊出強大的心臟，只需要認清這段關係已經沒救；管他用甚麼場景、形式，結果還不就是靠自己調正情緒，用理性去消化分離的事實。







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