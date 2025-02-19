偷情時才能獲得快感？抑壓太久出現心魔，是他們慣用的出軌藉口

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這些年來，我見證過不少男性友人漸漸學會修心養性，終由年輕玩家轉化成好丈夫、好爸爸。F夫婦是我多年的朋友，我們整個共同圈子都熟知F先生年青時期的風流韻事；能夠成功把這個頑童馴服，結婚多年依然恩愛如昔，F太太對此一直感到相當驕傲。

然而，情與慾的界線，對於某類人來說總是有點模糊。

近一兩年，F先生對妻子雖然依舊寵愛有加，但床笫間的親密度卻是大幅倒退。F太太曾懷疑過問題是否出於自己吸引力衰退，也考慮過男人到達某個年紀需求或會逐漸下降，但她更害怕的是丈夫身體有毛病，卻不知該如何跟他談起。

直至某日，她在社交平台收到一個陌生人的私訊，內裏是一堆F先生與一位女子的短訊對話截圖，內容除了曖昧調情外，也有一些明確顯示出兩人有固定約炮的露骨內容。

審問犯人，F先生無從否認，「原來他沒有隱疾，也不是需求下降！我逼他把事情說得清清楚楚，是嫌棄我所以找別的女人上床，還是他的心根本早已不愛我？可笑的是，他說他很愛我，很怕失去我，但不知何時開始，他發覺自己內心深處有一種偷的心癮，可能就是『乖』了很久，然後出現反噬，好像只能從偷情之中取得快感，於是他便從交友程式找尋對象。他估計告密者其實是那炮友本人，她大概是『沉了船』，以為匿名揭發會令我怒極離婚，以為這樣她便能乘虛而入。」

告密者是誰無關事情真偽，已確知的事實是：丈夫被炮友纏上了、丈夫自稱對炮友並無感情、丈夫體內帶有「偷」的基因…… 原諒不原諒，要怎麼解決，就由F太太自行發落。

她問我，該不該相信F先生真的能夠戒掉心癮？

這個問題很難，相信就連他本人也無法認定自己可否做到；作為旁觀者，我又豈能不負責任地胡扯。只能說，你愛他的話，就陪他一起克服心魔，但同時要做好心理準備有可能再次受傷。如果你想放棄，亦不代表你不夠愛他，只是他早已不再是那個你曾經全心相信的人。

仔細咀嚼一下F先生的說話，他其實只是將一般人出軌的心態，換個委婉的方式表達出來。循規蹈矩令你難受了嗎？性事上失去快感，惟有偷情才能拯救人生，該要感激你只是肉體出軌，精神上仍然誓無二志嗎？

我也曾聽過一位男士的自白，他很喜歡周旋於女人之間，先有個穩定伴侶，再邂逅一位可愛有趣的玩伴，又或是若即若離、非要花點努力才能抓住的女神，最好重遇多一位已婚前度…… 他坦言，彷彿要透過甜中帶酸，酸中帶苦的複雜關係，才能證明自己的存在，他很享受這種「難以應付」的角色處境。

貪吃的人，管不住自己的嘴巴，甚至把胃口愈養愈大。出軌的心態都大同小異，往往都是由不滿足於平淡的愛情開始。

現在被揭發了，夠刺激了吧！就把他扔給性治療師看看能不能救。







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