《童話故事下集》婚姻殘酷實況，太多原因讓人掀起離婚念頭，最後關頭他們還是寧願留下來

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朋友向我大力推介一齣串流平台網路劇《童話故事下集》，我問她：「就只看下集嘛？上集呢？」

劇集以台灣為背景，男女主角因一宗小意外而認識，高高興興完成婚事，以為就能一直甜蜜相扶到老，但婚後生活竟然是一場噩夢。

上集，原來已終結於童話最尾那句「王子和公主，從此過著永遠幸福快樂的日子」。像夢囈般從小植入我們腦海深處的這一句話，反而更像咒詛，害我們一直對婚姻抱著不切實際的幻想。當蜜月期結束了，就是下集的開始。

（下文與劇情有關，請自行避雷）

這齣劇集之所以受歡迎，是因為它以輕喜劇的手法，寫實地呈現出婚姻裏頭的各種無奈。例如，婚後與夫家同住，才讓女主角確切感受到丈夫是個百分百的媽寶，凡事開首都用「媽媽說……」，談到兩人搬出去的話題，就只管逃避。而婆媳關係，雖未至於勢成水火，但看見母子倆吃東西時你餵一口、我餵一口，女主角終於認清了自己才是介入其中的第三者。長年被母親豢養的丈夫，有著許多令妻子氣炸的壞習慣，但為了維持關係和睦，所以能忍的她都忍了。

及至她看到有一塊吃剩了的薄餅，沒被包好就赤裸裸地躺平於雪櫃內，她瘋掉了，拿著那塊薄餅衝進浴室暴打正在淋浴的丈夫。又有一次，婆婆拿了媳婦的內褲用廚房的鍋子放熱水煮……

很可笑嗎？往社交平台走一圈，大家都把自己與前夫家的恐怖回憶重新上載——那些麵包、荷包蛋，甚至生牛扒等等，沒被盛著或包好就隨意堆叠在雪櫃一角；小姑用鍋子消毒月經杯，晚飯時一家人喝著用同一個鍋煮的湯，是誰說在家煮食比外出用膳更健康衛生？

以為只是個別問題？其實也反映著兩個家庭成長下的生活文化。早知道現實有時比戲劇更荒誕，看到這些女人都已逃離魔掌，成功用離婚保住了身心健康，實在不得不說一句「祝你離婚快樂」！

童話故事的後續圍繞在外來誘惑。女主角最難受之時，邂逅了一位很投契的暖男，默默滋養期間，又重遇了曾經深愛的舊情人。與此同時，丈夫與公司女同事愈來愈熟絡，甚至在對方家裏留宿，自稱直接睡死而錯過了妻子的來電……

不用算上被婆婆催生孩子而承受的言語暴力，亦已有充份理由作個了斷吧！

換了我們是劇中女主角，大概早就決定不忍了。然而，童話故事終歸是童話故事，男女主角最後還是安然過度，大團圓結局。

觀眾氣憤他們怎麼不放生彼此的同時，再想一想，現實中的我們其實也一樣，身邊許多夫妻都早已貌合神離，但仍然互相綑綁一輩子，原因可能只為怕了重新適應新生活，怕了再將人生押到其他人身上。就算有第三者又如何，吵得臉紅耳赤也好，持續冷暴力也罷，既然沒有誰先提出離婚，那就即管繼續維持現狀。

比起面對孤獨，原諒好像比較容易做到，以至他們寧願認命地留在萎靡的婚姻裏，暗盼奇蹟出現，等到扭轉關係的一天。

婚姻不該如此，人生也不該如此，道理我們都懂，奈何雙腿就是走不動。







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