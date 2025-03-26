韓國雙金事件：咒詛與謾罵下，見識「黑粉」背後的狠毒

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承上星期談及韓國雙金事件，我還有一點點想說……

網民二字，看起來彷彿是在形容某個群社、某個討論區會員、某個社交平台用戶，彷彿都是別人的事；正在上網的我們，把自己當成吃瓜群眾，就不算網民了嗎？

至於那些會發惡俗帖文、粗暴留言的人，或會認同自己是網民之一，卻從不承認自己是黑粉，你認為他言詞狠毒、激進？他們會回罵「事實怎麼不能說」；你批評他們扭曲事實、捏造事實？他們會回罵「怕被人羞辱就別做公眾人物」。

終於，女孩暫且擱下公眾人物身份，隱姓埋名在咖啡店打工掙錢還債，卻依舊被黑粉狙擊，罵她虐假擺拍、做秀，顧客被罵縱容醉駕罪犯，老闆娘也被嚇得不敢承認她的員工身份，結果大家順理成章罵得更凶。

網暴的可怕，並非說一句「都是那些網民和黑粉造成的」就可以推卸得一乾二淨。當你相信了他們所編的謠言，你便成為了他們的共犯，線上線下的惡言，同樣是口孽。明知錯誤卻選擇冷眼旁觀的，也是另一種「見死不救」。

當日把女孩往死裏打的人們，今日轉向同情她，繼而攻擊擬似逼她走上絕路的人，卻沒想過自己可能也是殺死她的兇手之一。

人類啊！可不可以長進一點，學懂弄清真偽才去評論事情，不要隨著風向大放厥詞。就算看到所謂的「真相」，要批評、要發表意見，也可以不那麼歹毒。

過往認識一個人，我們只能憑藉兩個人的相處去互相了解。現在可不同了，交換了社交帳號，看看對方發甚麼帖文，看看他回覆的留言，大致上也能猜到他的本質。當然，有些人怕被發現自己不堪入目的一面，會多開幾個分身去作惡，網路早有不少教人拆解小帳的方法，但其實都不用那麼繁複，只要你順藤摸瓜談及他厭惡的東西，那副嘴臉終究還是藏不住。

Haters gonna hate……黑粉們當然不會自認這個負面身份，甚至還振振有詞認為自己的惡意是替天行道。不喜歡一個人，視若無睹就足夠，黑粉們反而特意細看對方的一舉一動，再從中找碴。找不到碴嘛？於是斷章取義、捏造事實，然後放到網路上散播攻擊，期望感染多幾個人討厭對方。他們自身的匮乏，就靠著「憎恨」和「圍爐」的快感來充塞。

還有一種黑粉，會為了鞏固自己偶像的地位，不惜把其他假想敵罵瘋，務求摧毀他人意志，最好對方從此一蹶不振，那麼他們就能安心了。假如這是你的偶像所帶給你的道德觀和情緒價值，這個偶像大概也是錯愛了。

跟這兩種人交往也是挺危險的，你見識過他們憎恨一個人時的狠毒，然而被恨的人有對他們造成過實質傷害嗎？沒有吧！但就已經足以被他們千刀萬剮。所以你永遠不知道，當感情破裂時，他單方面認為受傷時，他會如何反擊你、報復你。

選對象，寧可挑個沒家世的、沒高學歷的、沒標準身高的，也不要挑一個情商低下的人。別天真地以為，你可以把他從不滿和憤怨中拯救出來，當你不願變成他，便會被視為站到對立面，下場可能就跟那些無辜的人一樣，承受著不必要的咒詛和謾罵。

世界之大，明明有很多事情更值得關注，他偏卻選擇把時間花在仇恨；只可惜他並不知道，孽債纍纍，他終將會被自己所擲出的「回力鏢」回擊。







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