是長情還是恐怖情人？苦苦糾纏前度，或許是為愛執迷的自我感動

人人都渴望被愛，最理想的，當然是我們喜歡的人剛好也喜歡自己。心儀對象從缺？那麼有一兩位暗暗仰慕自己的人也不錯，好讓我們心理上依然有種值得被愛的自信。

最怕的是，那人的愛過了頭，表達的方式也過了頭，令愛變成了沉重壓力。

M中學年代被一位學長追求，那時候M對他沒太大感覺，便以「專注學業」及「家人不准談戀愛」把人打發掉。學長沒強人所難，但仍舊長時間守候著M，每次她在社交平台發貼文，對方也會立即讚好和留言。朋友間都知道學長對她專一長情，久而久之M也漸漸對他生出一點好感。

巧合地，M升讀了學長所屬的大學，他當然沒有錯過這個親近M的機會，於是便以帶她熟習學校環境為名，頻繁地約會M，更不時在社交網上表明自己對她的愛意，讓她深深感到被愛和珍視，開學沒多久，兩人便正式交往。

隨著M在宿舍和校內結交的朋友愈來愈多，學長開始表現出不一樣的醋意，他偶爾會在M面前抱怨，也會將心事放上社交網，除了那些語帶相關的港女語錄外，更常見的是黑底白字、把字型縮到最最最小的放負限動。起初M會感到一絲愧疚，但時間久了，她開始認清自己正被情緒勒索，幾次理性討論不果，M於是決定分手。

M把人約到校園裏一個偏僻角落，她表明立場後，換來是對方跪地挽留，再來是崩潰嚎哭；M怕尷尬，惟有像逃跑般離開。事情當然不會就此了結，學長除了用盡各種渠道哀求復合外，不少得的，是把他對M的愛慕、思念、不捨、怨懟、憤恨等等感受，以千字文方式發放到社交平台。對他來說，這是一種情感抒發，但對M來說，則是出糗和騷擾。

更可怕的是，學長不時會在M所到之處出現，令她陷入一種擬似被跟蹤的恐懼，「我怕連累別人，所以不敢單獨約會異性；我也怕他駭進我的電腦，所以每隔一段時間便切換所有密碼。剛分手那兩三年真的非常困擾，我每日都許願不要碰到他，線上線下都在防避著……」M仍猶有餘悸。

說是恐怖情人？還未算吧！可幸的是，他從沒做過任何對M構成身體傷害的事，亦從沒有以自殘來要脅復合，然而心理上的不安和厭煩，卻是實實在在地影響著M，以至她往後結交異性朋友也相當謹慎，寧可對方是個冷酷無情的人，也不想分手後繼續苦苦糾纏。

站在男方的角度，從守候、得到、妒忌，以至失去，他所做的一切無非都是太愛女友而已，只是方法未如理想，令兩人愈走愈遠，最終演變成前度眼中的陰霾。

回想一下，我們也許都做過相似的事情，不自覺的情緒勒索、把私事放到社交平台上公開、分手後的死磨硬泡、像怨靈般在對方附近徘徊偷看。我們自以為深情至極的那些行徑，對對方來說卻是吃不消的愛，不單扼死了戀情，還給對方帶來困擾，甚至後悔跟我們愛過這一場。

想清楚，長情有時並非真的因為深愛對方，更多時候，我們只是喜歡那個為愛執迷、不惜一切的自己。太熱衷於自我感動，才會選擇忽視對方的感受，以滋擾對方來成全自己。

長情又如何？他不要的，無論你怎麼付出都是徒勞；你只是前度眼中的黑歷史，被你所愛，竟變成了禍害。







