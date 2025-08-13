社交平台的配對專頁現象：人性化文字介紹，是一次人與人的心靈交流？

加入最愛專欄 收藏文章

最近我在社交平台發現一個以「Date」為開首的配對專頁，讓單身男女以投稿方式聯絡專頁管理員，經Admin對投稿人作出適度了解後，便會替他們撰寫一篇相對詳盡的「個人簡介」。我並不知道專頁背後的商業模式是怎樣運作，但作為花生友，把那些自我介紹當成故事去看，也是蠻有趣的！

首先，他們各自都有一個專稱，例如「心平氣和先生」、「長情小浪漫姐姐」、「必須鍾意貓姐姐」等；為甚麼有這樣一個代號？從他們的文字介紹會約略明白背後意思，當中可能與性格有關，亦有一些是來自過去經歷，但比起連姓名和性別都可以是偽裝的交友App，這些專稱似是人性化一點。

自我介紹的內容，當然包含身高、體重、職業、入息、興趣和對象要求等。而較為特別的，是要列明戀愛次數，有些人更會附送上一次分手原因，「前任出軌而分手」佔了一部份，而「價值觀分歧」的比重也不少。而A0的，有幾位都說自己曾經有過喜歡的人，只是表白失敗後信心嚴重受挫，從此不太敢碰愛情。

這種形式的介紹很有趣，現在的我們，其實都是因循過去種種經歷而塑成的。遭遇過出軌，對戀人的信任度可能有差；價值觀不合，或多或少讓你知道他並不是戀愛腦，不會因為愛情背棄自己所思所想。有些人甚至會說出分手故事，藉此宣洩對前度的不滿。

除此之外，投稿人也需要列明自己的MBTI，雖說套用在愛情關係上，並沒有哪個組合最搭配的學說，但把它當成性格參考，選擇進攻或退守，或者純粹視作基本資料，帶出話題，亦無可無不可。

最特別的是，這些自我介紹全都放在社交平台上，網民能夠隨意留言。我看過有人向一位自嘲為渣男磁石的單親媽媽留言，鼓勵她正向思考，調整好自己的心態再重新出發。有位先生訴說自己正在探究人生意義，有陌生人給他留言分享個人想法。一位接納「友情婚」的女生，表示自己不介意與伴侶一至三星期才見面一次，結果遇上有共同想法的異性表示有興趣結識。

世界其實很大，我們大可維持原有形狀，不必強迫自己跟著既定的方式走。就如以往的配對，大多只像勞工處求職登記，表格內盡是冷冰冰的陳述；然而，這個專頁，卻能夠吸引我去看看別人的故事，別人的心路歷程。自行過濾了那些沒腦袋的惡言後，你會發現網絡上其實還是有好心人存在。

說是人性化，當然，我們也能透過那些文字去感應對方的個性、想法和態度，感覺就如人與人接觸的第一印象。好與壞，自然反映於Admin收到多少表示「有興趣」的私訊回覆。

單身的人，從來都只差一個被看見的機會；這種運用文字去展示自己的配對模式，說不定會成為一個新趨勢！







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇