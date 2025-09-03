從文華東方8萬晚餐到Jay Fung投資騙局：仇女心態是怎樣形成的？

加入最愛專欄 收藏文章

上星期城中熱話之一，是有位三十開外的單身女士，相約一名網上認識的26歲男律師於酒店用膳時，被對方以如廁為由逃逸，遺下女事主獨自支付8萬多元的帳單。

事件鬧大了，男方其後被拘捕，女事主始知對方的年齡和職業全屬虛構。

那邊廂，又有騙徒假扮歌手馮允謙去結識一名女子，並迅速發展起網戀來，隨後騙徒向女方推介了聲稱短期內會有4成回報的「Jay Fung個人投資基金」，哄騙對方一起儲錢買樓，結果順利騙取了150萬元。

每次鬧出這些事情，必然會看到很多指責受害人的「仇女」言論，例如說她們愚昧無知、不自量力、貼男人、吊金龜、女權自助餐、奉旨要男人請食飯等等。無論事件是早有預謀以「借尿遁」玩弄對方一番，抑或被如幻似真的戀人騙去大筆金錢，她們背後其實都只是為愛而已，需要說成是活該被羞辱的嗎……

仇女心態是怎樣形成的？

有些男性在追求港女時曾經遇上阻滯，例如發現對方只把自己視作「兵仔」之一，花了大筆金錢去買禮物請食飯，但最終只收到「好人卡」作回禮。他們開始思巧談戀愛的性價比，為甚麼要花錢去討好一個人？就算如願交往，然後呢？求婚時要大灑金錢去買鑽戒，跪求對方答應並允許你供養她下半生，把積蓄全到奉獻在婚禮和住屋上，往後整個人生都要為雙方家人和一同建立的家庭賣命，這筆「交易」看來不太划算。

在他們眼中，所有追不到的女人都是貪慕虛榮的；他們喜歡用等級去評價女性，卻從沒審視過自己有否不足之處。所以嘛，最簡單直接的做法就是貶低女人，好去平衡多年來「久攻不下」的心理。

以為他們只是存心攻擊弱者？事實並非如此，就算強如Taylor Swift，當她宣布訂婚，還是會被酸民冷嘲熱諷一番，當中不乏「三十中趕住搵人埋單」、「仲唔生仔過多兩年生唔出」、「三幾年咪又係離婚」、「咁有錢點會玩結婚同人分身家」等等負面言論……

看來人性的扭曲，已到達了一個「開口祝福別人，感覺自己會折損」的地步。

可笑的是，女士們自己的內心，其實也潛藏著仇女基因。比自己漂亮的，她們固然不喜歡；長相比自己平凡的，她們同樣瞧不起；長相比自己平凡但男友是高富帥，她們會恨得咬牙切齒。

同為女人，有時我會先提醒自己，外在美不足，內在美就要守好。就算天生貌美，缺了品德，還是會被人看出內裏的腐壞。活好自己的人生很重要，當我們走上了專屬的生活軌道，便能阻隔外界的雜音；任別人胡說甚麼，都只在顯露他們腦袋未被開發的野蠻，一律當成笑話就可以了。

被愚弄、被欺騙，並非他們發動攻擊的主因，你只是剛好架起了宣洩渠道，讓他們能夠盡情發洩對女性的恨意。事實上，我們亦不無責任，我們也應該對自己的過失負責；與騙子溝通的過程中，大抵曾經有過不少疑點和破綻，只是戀愛腦蓋過理智分析，無法戳破那些糖衣陷阱，才讓自己最終人財兩失。

當局者迷，但凡有點丁思路不通，也要請朋友和家人替你小心拆解。請緊記！選擇相信荒謬，荒謬的就是我們了。







