有種男人只享受「追求的過程」？曖昧期貼心陪伴，成為情侶後卻原形畢露

我認識的T，是一位對感情很認真、很執著的女生；上一段感情結束後，她傷心了接近兩年，在新男友力追之下，才勉強把舊情放低，嘗試展開另一段新關係。

只可惜，力追又如何？觀察了大半年才確認的新男友，相戀不到兩個月便露出原形……

「他剛開始追求時，我已跟他表明我的狀況，上一段感情的打擊太大了，我還未做好心理準備接受其他人。但他當時很有耐性，常常說『沒關係吧！陪在你身邊我就很滿足』，我們每日都會互傳短訊，下班後有時會一同吃晚飯，漸漸地我習慣了生活軌跡裏有他的存在，算是淡淡的喜歡吧！於是，我主動告訴他，我準備好正式交往了！」T說。

正式升格為情侶，本該是幸福的起始，然而男方的態度卻超反常。以前秒回的短訊，交往後變成相隔很久才回覆；追求時男方不斷約T吃飯看戲，正式開始了反而愛理不理，一點都不像處於熱戀期。T問男友為何他變得冷淡了，男友只回了三個字：都一樣……

明明不一樣！這三個字教T瞬間清醒了，這段感情可以放棄。

還好交往日子尚短，這次T未算很傷心，她心痛之處在於自己經已很小心挑對象，還用時間去考驗他的真誠，不明白為何確立情侶關係之後，對方反而態度大變。

先想到的，自然是那些處心積慮把人哄上床，事後逃之夭夭的渣男，又或者明明追到手了，卻遲遲未能成功開葷，由於他們耐性有限，所以索性用冷暴力去迫使對方作出相應的決擇。

要不然，就是交往後才發現感覺有差，以情侶關係相處後，才驚覺對方有些缺點是自己接受不來的。當然，我們可能永遠得不到分手真相，但如果你深信以上種種都並非主因？那麼，他求取的，可能只是發放訊號的心理滿足而已。

事實上，有些男人所追求的愛情，只不過是「追求的過程」。他們喜歡調情，喜歡向難度挑戰，喜歡為自己定立目標，喜歡令原本對他沒感覺的人愛上他們，喜歡成功後的優越感。他們與大部份人一樣，很享受愛情中互相摸索、如夢似幻、曖昧不明的萌芽階段，卻不像那些人一樣，把美好故事順延下去，而是將人隨意丟在一旁，或是藉故提出分手。

難道他們沒有真正愛過所追求的對象嗎？當然有，只是對他們來說，「渴望得到」的感覺太強烈、太吸引；「得到了」反而有種圓滿落幕的意味，就像短跑100米衝刺，亢奮過後，便是時候冷靜下來。

這種人要怎麼觀察？就直接問問他的往績，多少場戀愛能夠「跨年」，假如都是快來快去的短命戀，便要提防一下。當然，你想知的，他不一定會如實相告，他喜歡主導一切，放餌、牽繩、拉扯、鬆手，然後準備迎接下一個循環。

察覺到他的心計，你大可以轉身就走，或是選擇繼續配合演出，放任他陪你過渡單身的空窗期。

當患得患失時，他的愛意反而最濃，既然如此，你能夠做的，是忍住交出真心的衝動，停在安全位置享受沒結果的浪漫，同時提醒自己，千萬不要跟這種人開始。







