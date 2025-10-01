彼得潘症候群——跟大孩子談戀愛很快樂，但他會是組織家庭的適當人選嗎？

加入最愛專欄 收藏文章

R的男友是她的大學同學，從校園到出社會，相戀7年間總算捱過了外界誘惑、相處和信任等等大小問題。臨近30歲，同儕開始成家了，R卻有點猶豫。

「自從跟他拍拖之後，我常常幻想我們會很早結婚、很早開始生養孩子，但年紀愈大，愈發現我們好像只適合做情侶，不適合成家，更不適合帶孩子。他是個享樂主義的人，跟他談戀愛真的很愉快，他會好好記住我們的紀念日，滿有儀式感地慶祝一番；他也喜歡旅行，一趟行程剛完了，便馬上構想下一個目的地。他的個性很純粹，不太會提防別人，所以找工作會專找些人事簡單的類型。這些年來，我們其實過得很快樂，但要成家的話，他卻好像不符合我心目中的好丈夫、好爸爸的模樣。」R說。

強悍、穩重、進取，她隨口就能說出幾個男友沒有命中的關鍵字。

是R想太多嗎？有個疼愛自己的男友還不滿足？當角色逆轉時，我們或許可以理解多一點……

就像有些女生漂亮可愛、善解人意，與她談戀愛確實很快樂，但說到當妻子、母親的話，你不敢想像她會變成嘮嘮叨叨的小婦人；你當初所喜愛的純真美麗，怕會被磨蝕得一乾二淨。而煮食和操持家務也不是她擅長和享受的事，到時候家事做得不妥當，也吃不到美味的住家飯餸，該怪她沒學好如何做個稱職的妻子，抑或怪自己明知她不擅長，但還是勉強把她推向一個不合適的崗位？

想起心理學上所說的「彼得潘症候群」；顧名思義，有一類人就如Peter Pan一樣，內心拒絕成長，心境永遠保持年輕，而壞處是，他們往往缺乏責任感、容易焦慮、孤獨。雖然這並非實質的精神疾病，但卻令自身及周遭的人造成困擾。

R的男友很差勁嗎？並不是，假如他太沒責任心，她說分手反而說得心安理得。

她所想的是，臨近30歲的分岔口，應該以愛為先，不顧一切繼續與男友快快樂樂談戀愛？還是硬著頭皮結婚、生孩子，讓身份的改變催化二人成長？再拖幾年，他就會變成熟嗎？要是婚後才發現一切未如理想，事無大小都要她一個人扛，怎辦？

最壞打算，是跟男友分手，另覓一個適合當丈夫的人選，然而，那個對的人，真的會出現嗎？

好情人，不代表一定是個好丈夫、好爸爸，誠如R自以為可以做到好妻子、好媽媽，但好與不好，並不該由她本人評價。當然，她不能抹煞男友其實也能做好做滿，說不定只是她單方面低估了對方的能力而已。

說到底，如果R的著眼點只在於組織家庭，而不在於她口中所愛著的這個男人，那麼，把他放生對大家也有好處；畢竟，對方確實有權選擇自己喜歡的生活模式；你強行把他困在你自己的困擾裡，只會把他的快樂都扼殺掉。

去找一個沒那麼像Peter Pan的人吧！到時候你會發現，伴隨著另一種個性而來的，只會是另一種問題，另一種迷惘。但願那時，你不會想念這個曾經被你嫌棄的舊人。







