為何男人總是習慣隱瞞？坦白換來的往往不是理解，而是質疑

J小姐哭著告訴我，她那位經營小生意的男友申請破產了。

她既傷心又不忿，說自己一直被蒙在鼓裏，到男友通知她現居單位將要變賣，才知道一切已成定局。「做生意我的確不在行，但我不明白他為何一直隱瞞著公司狀況，如果他早點告訴我，或許我可以嘗試幫忙，就算真的沒其他辦法，好歹我也可以替他分憂，為甚麼他就不能對我坦白？」J呢喃。

生氣的同時，J亦思考著現實問題，自己願意陪他東山再起嗎？

為甚麼不能坦白…… 有時候，我想我能理解男人的心態。女人喜歡事事分享，任何情緒起伏都不怕讓別人知道，甚至覺得憋在心裏很難耐，所以手機裏總有幾個訊息群組長期活躍。

而男人嘛，他們不太擅長表達自己，甚至怕被人看穿骨子裏的心思，所以他們要麼嬉皮笑臉，要麼木無表情，就是不願讓你猜透他的想法、他的現狀。至於，為甚麼不能坦白？對他們來說，坦白換來的往往不是理解，而是質疑，質疑你的個人能力、質疑你每項選擇的對與錯；偏偏，解釋是一件很費力的事，甚至比處理問題更加費力，但即使他們樂意解釋，換來的也不一定是理解或支持，反倒可能是更多的疑慮、擔憂和失望。

正因如此，大部份男人內心也有個根深蒂固的想法：不要跟伴侶說一些她們無法幫忙的問題，否則，你最急需解決的問題，會變成怎樣安撫她。

說是大男人性格也好，是因為怕麻煩也好，「不讓女人憂心」有時就像教條般植根於男性的腦袋。既然幫不上忙，說了亦只會徒添煩惱，不如自行解決。

然而，女人卻惱怒，怎麼每次出大事時，自己總是最後一個被通知，這種處境讓她們覺得很疏離、很無奈，甚至自覺不被尊重。

另一個令男人不敢坦白的原因，大概是基於女人的分享慾，他們不希望自己的問題會被伴侶拿去跟別人討論；無論是出於善意想找人幫忙，抑或純粹為了抒發內心擔憂，給女人說了，便要有心理準備她身邊的朋友（如我）都變成知情人士。別人怎麼詮釋你的事情，你無從知曉，也無從干涉。

男女之間，實在有太多南轅北轍的想法，即使雙方都本著「為對方設想」的念頭，但處理方式卻往往大相逕庭。縱然立場上並沒對錯之分，然而個人感受卻主導了一切。

懂得逆地而處，便會明白這種深層次矛盾，其實並沒甚麼實質的解決方法，惟有足夠份量的愛，才能包容體諒。當你確定再沒甚麼比對方重要時，你自然會尊重對方的決定，不會為此加深隔閡，更不會疑惑自己到底願不願意陪他東山再起。

然而，假如你執著自己的感受，多於在乎他所面對的困境，那麼，請別怪他沒選擇向你坦白，在他眼中，或許早就看穿你並非一位能夠共患難的伴侶。







