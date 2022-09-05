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當愛與性是綑綁式關係，做愛就成為愛的一個清晰指標，但亦可能令人對愛的感覺變得模糊。

「一個人太過保守是否會阻礙感情關係的發展？」她提及近來戀情關係中的忐忑。

「你所指的保守是」人面對困擾，大部分不是因為沒有答案，而是對自己的處境感到迷茫。

「在性關係上，我覺得自己比較謹慎，如果感情未有穩定基礎，未確認彼此是對方的唯一，我不會跟對方上床。對於那些認為有feel就可以上床的人，我的想法會被認為是太保守。在上一段感情，男友曾提出上床，我拒絕了他。不久，他結識了另一個女生然後跟我分手。」她覺得上一段感情感失敗，原因是自己太「錫身」，拒絕上床，趕走對方。

她的前度曾經晦氣地說過：「如果不是對你有好感，豈會和你親熱。」言下之意，是暗示她愛得不夠，所以拒絕親密。前度這句話，她一直記在心，思索自己的身體親密界線是否不要太執著，以免現時的戀情重蹈覆轍。

跟誰上床？何時上床？甚麼情況下做？甚麼情況下拒絕？除了她自己，誰人有權為她定義合適的身體親密界線！任何形式的性行為，最重要是在自主、輕鬆和尊重的情況下發生。自主，是強調個人價值及意願；輕鬆，是指性行為時的心境；尊重，是雙方想法和情緒會對等的得到肯定和重視。good sex的元素，遠比是否應該有sex重要。

對於感情及身體親密的界線，若對方不是愛你，他不一定會尊重你，上床與否就有可能成為關係中的爭拗。有些女生為了避免感情障礙，即使內心不悅，卻沒有開口say no，帶著以性證明愛的想法上床，用性作為償還愛情的方法。

如果男人因為女伴不想上床而提出分手，他有興趣的可能只是她的身體而不是她，那更要想清楚期望跟一個怎樣的人在一起。如果不想用性來償還感情，請將想法清晰的給對方知道，不要做一個委屈自己的女伴。







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