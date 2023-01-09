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赤裸的時候，人會特別敏感和脆弱。

「我覺得為自己的性生活增加趣味並沒有錯，想不到她的反應這麼大！如果知道她會這樣，我就不作也罷。」他呼了口氣繼續說：「想不到開心事會變成添煩添亂。」

「婚姻專家不是經常鼓勵要為感情關係保持新鮮感和情趣嗎？原來，說時容易做卻難，會好心做壞事！」他提高聲量說這帶有諷刺及晦氣的說話，明顯是想身旁的太太聽到。

近月，他覺得性生活的味道變得平淡，因此暗中買了一些情趣用品，希望在新一年，為已經近十年的婚姻，在性事上弄點花樣、添些趣味。那個晚上，太太赤裸躺在床上，他暗中拿出小玩意，放在她兩腿間。太太感到有發出微弱摩打聲的硬物觸碰自己私處，立即由仰臥姿勢彈起，大聲對他說：「你做甚麼？」

「試試吧，很舒服的。」他對她說。

「你有沒有問過我？你覺得舒服，放在你自己那處！」她以凌厲的目光望著他。他的熾熱性慾遇上她的一盆冷水，那個晚上，情趣一掃而去，兩人背對而睡，在同一張床上各自被內心的不悅和不安籠罩。

「我不是抗拒他，只不過他突然拿出那東西，以前從沒試過，他事前又沒有對我說會用……」太太有點尷尬指，她當然沒有丈夫的雀躍，但對某些情趣用品，亦未至於反感，只是感覺陌生有點不安，所以使用時必須有心理準備，知道是甚麼？他會做甚麼？

他覺得被否定的委屈被安撫，她覺得不被體諒的不安被聆聽，隨著氣氛緩和，兩人開始討論對性愛情趣的看法，以及大家可以接受的方法和用具。

「希望增加婚姻中性生活的趣味，這事上你肯定沒有『做錯』，只是『做漏』了一件事。」他聽了我的話，點頭之時露出了一絲微笑。

性愛，有些人仍然覺得是陌生的話題，所以想在性事上搞點新花樣，在跟對方「做」之前，最好也跟對方「說」，以免驚喜變成驚恐。







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