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「我的情況是否性冷感？」她心急直接的問。

「上星期，可能因為M到，影響到沒有心情，也令自己不夠放鬆，幸好他沒有勉強我一定要做。上個月我們去過staycation，酒店環境氣氛算是不錯，但我仍是沒有mood，最後雖然做了，過程中我卻不投入也沒有興奮。我想問題應該在我那裡。」她帶著失落心情描述近來的性生活。

她找過中醫做身體調理，醫師指她身體狀況大致正常，提醒她要放鬆一點，但她就是放鬆不了。她形容自己愛丈夫，但對著心愛的人卻不能投入跟他做愛，渴望親密卻有障礙去享受性親密。

「自從那事之後，跟他『行埋』，心中就有種不自然感覺，更試過在做愛時，腦裡出現他與其他女人上床的影像。」形容那事時，她的呼吸開始急促。

半年前，她在丈夫手機內發現丈夫與一個女生有些曖昧訊息和對話，丈夫辯稱自己只是閒聊吹噓，即使對方有意，也只是對方一廂情願，不應指他是出軌。沒有足夠證據證明丈夫出軌，在「疑點利益歸於被告」的想法下，她選擇息事寧人，說服自己應向前看，不要舊事從提。但有些糾結，不曾疏導，只會一直積壓。

那段「向前看」的日子，她用心用力拉近與丈夫的關係，主動用身體迎合丈夫在性生活的要求，兩個人的關係和性生活看似有好轉，但她內心其實一直不安和慌張。

當彼此關係愈是相安無事，就不應該去「翻舊賬」，是嗎？我現在感覺他對我不錯，但這種「不錯的感覺」是否只是我的錯覺？我想忘記，但控制不了自己的記憶和感覺，怎麼辦？即使他現在對我好，但這種好能否維持下去？是我心胸狹窄，對他不信任，還是我們的關係出了問題？種種掙扎，每當與丈夫有親密身體接觸時就會浮現。

性冷感是指沒有做愛意欲，感受不到做愛的興奮熾熱，但原來她的內心一直充滿熾熱，且被熾熱灼得受傷，一直沒有癒合。







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