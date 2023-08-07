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感情世界裏，很多人都會想：怎樣找一個對的人？卻少有人去思考：自己怎樣成為一個對的人？

「是否所有感情關係都會隨著日子久了必然變淡？如果感情一定會變淡，是否意味沒有一段關係可以持久？」曾經聽過很多已婚者有類似提問，不過今天提出這問題的他，不僅已婚，還同時有婚外情。他跟我描述的「感情變淡」，不是指婚姻，而是與第三者的關係。

「我承認現在我對這段感情的投入感，跟以往不同。」他呼了口氣說：「可能她也覺得我對她的態度有轉變，近來她主動call我及message我的次數比以往多，我開始感到……有點壓力。」壓力，是由於兩個原因：1) 太多聯絡會令出軌的秘密容易被揭穿；2) 跟一個感覺變淡的人有更多接觸，有違自己意欲。

「是否應該慢慢跟她疏遠，令她覺得我們的關係走不下去？」他想用「以退為進」的方法處理這段婚外情。

以前覺得婚姻關係轉淡，他開始有婚外情；現在與第三者關係轉淡，是否要找第四、第五者？我隱約看到他的感情法則：無論是婚內或婚外，有Feel時，他會主動進取；意欲下跌時，他會疏遠閃避，尋找另一寄託。

「面對你的疏遠，先不說她的感受和反應怎樣；假若一切過程如你所想，對方接受你『變』了，然後知難而退。當壓力解除後，你可會有甚麼轉變？你對待感情或婚姻關係的態度會有不同嗎？」我問他。

「別人可能覺得我是渣男。」他沒有正面回答我問題，卻又像有點在自我檢視。

甚麼是渣男？每個人的標準或許不一樣，但我相信，成為渣男與否，是一個選擇。

「你對這個『別人視你為渣男』的自己，有甚麼感覺？」我的追問帶來了他的沉默。沉默，是反思還是閃避，也是一個選擇。

結束了婚外情，不等如會珍惜婚姻；為感情作了決定，不等如懂得尊重感情。有些所謂愛情問題，核心不在於愛情，而是一個怎樣的人去處理愛情。







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