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當性只是一件空洞的外衣，再多的做愛，只會成為關係上的折騰。

家計會日前發表一個調查，指港人夫婦每月的做愛次數持續下降，由十年前每月平均做愛4.3次及五年前每月3.7次，跌至最新的3.1次；當中有33.5%女受訪者指每月做愛只有一至兩次，明顯比平均數字低。工作壓力是最多夫婦認為是做愛次數減少的原因。

「每月做愛一至兩次，我不認為是偏低，反是不錯的狀況。」已婚五年的他帶著無奈語氣說：「別人工作有壓力會減少做愛，但當我減少做愛，壓力就增加。」

做愛次數多少，從來沒有客觀標準，他的說話語氣似乎告訴我：對現時的性生活，覺得不是味兒。

「跟太太的性生活一直都覺得不錯，通常會有興奮和滿足，但近一年……」他指近一年太太要求增加做愛次數，他開始感到抗拒。抗拒，是即使生理及心理不在狀態，仍然被要求做。

「她試過一星期內要求每一天都要做；又試過我通宵工作回家，她要求立即做愛，因為太累，勃起不太順利，她又埋怨。」他吸了口氣後說：「其實不滿和要抱怨的，應該是我。」

太太的性意慾和需求突然增加，原因為何？

「她的性慾沒有增加，只是要求增加做愛次數，因為她想生育。」他覺得自己是完成她生育計劃的一隻棋子。當一隻棋子，當然沒有多大自主，被指令去做，就要做。他曾經拒絕，卻被投訴不明白女性生育期有限，不體諒她的焦急。為免爭吵，他唯有少說多做，情願和不情願時也做。

生育的想法，本來不是問題，但由伴侶關係變成主導與服從，除了他的生理及心理狀況配合不來，對性關係也是一種折騰。近來，他開始發現不但對性有抗拒，對太太的接觸也多了迴避。

由生育問題到他在身理及心理上承受不了，延伸到夫妻關係的距離和折騰，問題核心已經不是次數多少的爭論。

有一種性，令人感受不到親密，還會掠奪感情。







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