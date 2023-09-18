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愛恩斯坦曾經說：「如果你用爬樹的能力評價一條魚，它一生都會覺得自己愚蠢。」

「你有沒有跟那女人來過這餐廳？」有一晚他跟太太外出晚餐，吃著甜品時，太太突然問他。

「沒有，從來沒有來過。」他硬著頭皮回應這突擊查問。

「沒有？還是有但你不講？」被她繼續進逼，他開始難以招架，只用委屈語氣重覆：「沒有呀！」

出軌後重建信任其中一個困難處，是被出軌者很想知道伴侶出軌的原因、行徑和經驗，想他詳細表白卻又不相信他坦白。出軌者則感到難於拿捏應該說多少？說得少，被視為隱瞞；說得多，會提供更多被翻舊賬的材料。翻舊賬，很多時更會在冷不提防的情況下出現。

「你有沒有跟那個女人用過這姿勢？」有一次做愛，她主動提出「女上男下」體位，之後突然問他。

「沒有。」他作出近乎是機械式的回應，希望可以平息事情。

「那你跟那個女人做，用過甚麼姿勢？」她追問。

在這窘境下，他已記不起當時怎樣回答，只感到性趣全失卻又不能停下來。若停下，他想像她會有另一輪追擊：你跟那女人就有興趣做，對著我就……。他終止婚外情後，他們想重建關係，那個晚上，他們有性行為，但兩個人同時感受不到性親密。

「矩細無遺地追問丈夫以往跟第三者的性行為過程，將那些畫面放進腦袋，對重建性親密會有甚麼影響？」我問她。

「自己丈夫跟別的女人上床，當然難受，但我想知道他是否因為在性上得不到滿足，所以從其他女人身上找。」除了指責丈夫不忠，原來她也懷疑自己未能足丈夫性需要，暗中思索那女人在床上做到的，自己是否也可做到？漸漸地，她那股近乎強逼性的比較，開始衍生。比較，是因為暗地裏覺得自己不夠好。

重建關係的其中一個重點，是要將第三者從夫妻兩人間撇掉，她卻經常將第三者置於最當眼地方。感情事，愈是看重，愈難放輕，這亦是她痛苦之處。