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穿衣服時第一粒衣鈕扣錯，扣到最後一粒也總會是錯。出軌也如是，分別的是出軌者如何面對犯了的錯。

「我在外面有另一個女人已經兩年，近來她給我的壓力愈來愈大。」他吸了口氣後繼續說：「我打算離開那個女人，將事情告知太太，希望她會原諒我。」

「她給你的壓力愈來愈大，是指……」我問他。

「她愈來愈倚賴我，說希望跟我一齊生活，想我離婚。」他的壓力原來是要面對婚姻與婚外情之間的取捨。若繼續拖延，他擔心會遇到朋友曾有過的遭遇：小三因為按捺不住，接觸他太太戳破事情，用行動逼他選擇。

「我主動先向太太坦白交待我有婚外情，會否好些？」他聲稱自己不想離婚，相比被人戳破，他認為自首的殺傷力會較少，於是想化被動為主動。坦白，有些人視為個人操守及處事原則，有人視作應對問題的權宜之計。

「如果不是面對被逼二選一的壓力，你應該會以隱瞞的方法繼續維持下去？」因為有點窘態，他沒有回答我的問題，只微微點頭。

轉態，不一定是因為內心轉變，而是由於一直沿用的應對方法已經行不通，熟悉的平衡突然變成失控。一直以來，只要隱瞞得到，婚外、婚內兩段感情就可以雙線存在，怎料小三態度一轉，他開始應付不來。

面對犯錯，有些人會感到自責，有些人會先作自保。隱瞞與坦白，對他來說，都像是應對問題的策略，能滿足自己想法之餘，務求個人利益最大化。

「如果太太知道真相後仍願意跟你一起，我相信不是因為你所謂的坦白，而是她仍然愛你，珍惜你們的感情。」我向他強調，如果維繫感情只靠頭腦上的博奕，那就是對婚姻的一種輕視和侮辱。

若如他所想，保得住婚姻，他會否有甚麼不同？他對感情的態度可會有轉變？除了應對策略，我希望他會反思自己對待婚姻的態度。如果只是想擺脫危機，那麼他的「坦白自首」，對太太來說，只是另一種形式的傷害。

美麗的謊言與偽裝的坦白，是人的弱點、缺點，還是污點？







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