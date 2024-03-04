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床頭吵了，在床尾和合，意謂夫妻在衝突之後的不快和壓力，可以透過性愛快感和溫柔作緩和及修復。她也曾經這樣想，怎料給自己帶來的掙扎更加大，對性更抗拒。

「當他的手放在我胸部或觸碰我大腿，我有種不明所以的不舒服感覺，怎至是一種反感，這情況像自動按鈕般的不由自主。」她指丈夫在床上用手觸碰她的胸和大腿，是他表達想做愛的一個訊號。

對於自己的身體和情緒反應，他曾經懷疑自己對他的愛是否已經變了？但另一方面，即使自己感覺不舒服，仍然以自己身體去滿足他；如果不是愛，自己豈會這樣做！

「雖然感覺不舒服，我還是會跟他做，因為如果不滿足他，我擔心」她覺得男人是下半身動物，家中沒得吃就會往外吃，所以會遷就他，即使自己沒有一絲意欲和投入。

她的擔心不無道理，因為兩個月前在他手機中，她看到丈夫跟一位女生的一些合照，身體距離像對情侶。丈夫是在交友App認識那女生，由online發展到onsite，雙方約過三次見面。雖然相信他們沒有上床，她仍是憤怒的跟他吵了幾次，認為這已是感情上的背叛和隱瞞。

以為丈夫終止了所有交友App活動，問題可以像粉筆字的抹去，但原來事情即使過去，情緒困擾仍在。

他找別的女生，是否他不再愛自己？是否某些地方我不能滿足他，所以他要往外找？他現在停止所有交友App活動，但是否可以長期持續？我總不能二十四小時監視他，怎知他會否再有下一次的欺騙和隱瞞？她開始明白自己不能投入性愛，不是不想床尾和，而是內心眾多疑惑、擔心和恐懼，障礙著她。

「即使你愛他，但當未能完全相信一個人，不能毫無保留向他交出感情和身體，是經歷情感創傷後的自我保護機制，是人之常情的自然反應。」我希望她明白，除非人性操作如機器，否則情感和身體跟不上思維和道理，是常會出現的情況。

此刻的她，能夠接納思想、情感及身體反應不同步，總比要求立即「床頭吵架床尾和」，是給自己一個更合適的安頓和尊重。







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