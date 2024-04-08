Sex & Love

性治療師手記 - 古錦榮

加入最愛專欄　 收藏文章　

08/04/2024

出軌過後：想重建婚姻、回復從前的關係？除了「說愛」，如何才是「懂愛」？

#婚姻 #出軌 #兩性 #愛情 #健康小tips #性治療師 #性治療 #兩性關係 #情感關係 #Sex Tips #Love Philosophy

　　難以忘記及放下的事，通常都是愛得深，或者傷得深。

 

　　「我知道件事對佢有好大打擊，我已經真心認錯。我知道佢好重視我哋嘅關係，先至會原諒我，畀機會大家重新嚟過。但我覺得，佢雖然口頭上話原諒我，心裡面仍然有條刺，成日好敏感，猜測呢樣、思疑嗰樣，情緒又會突然間有起伏，令人唔知點應對，大家都唔好受。」他跟我談及出軌以後，他跟太太現時的相處情況。

 

　　「我希望大家嘅相處可以變返以前咁樣，大家會舒服啲。」他漸漸明白，令人最嚮往的關係，不是兩個人有說不盡的話題，而是彼此相處自在沒有壓力。

 

　　「婚姻經過背叛同創傷，卻期望感情同心理上回復從前，好似事情無發生過一樣，呢個期望現實嗎？」我想他明白，感情創傷通常難以像粉筆字，簡簡單單被抹掉。

 

　　「咁樣，係咪我哋嘅關係永遠冇辧法變返以前咁？」他問。

 

　　「無辧法變返以前咁樣，唔代表關係唔可以有改善，關鍵係是否懂得重建闗係。」對於「懂得」，他有點似明非明。

 

　　一個大病初癒的人，期望他身體狀況立即回復昔日矯捷身手、步履輕快，雖用心良苦，卻有點脫離現實。這種對雙方想改善關係的期盼，看似了解，卻存在解誤。

 

　　感情經歷創傷，創傷就成了關係的一部份。面對創傷，不能心存僥倖，希望可以忘記，反要承認即使雙方仍有愛，仍沒法阻擋創傷給人帶來的恐懼、焦慮和不信任。能否復原，在乎能否盛載和忍耐這種不舒適狀況。愛有兩面，一面是快感，另一面是痛感。

 

　　在感情世界，「懂你」的重要性不比「愛你」輕。懂你的人，會用你所需要的方式去愛你；不懂你的人，會用他所認為的方式去愛你。通常，不懂你的人，愛的人會感到吃力，被愛的人會覺得辛苦。

 

　　他太太經歷感情被背叛，她現在需要的，是期望她盡快復原、笑容再現，還是接納幻得幻失的跌宕，是人之常情？

 

　　經歷感情創後，如果「不懂」，只單憑「說愛」，會更加磨人。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

Immerse yourself in Arts Month
More On 性治療師手記
You May Also Like
#婚姻 #出軌 #兩性 #愛情 #健康小tips #性治療師 #性治療 #兩性關係 #情感關係 #Sex Tips #Love Philosophy
More on Sex & Love

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#北宋汝窯器#親密#Gym Come True
Sex & Love Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
貨幣攻略
More
Share