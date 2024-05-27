杜絕受傷的可能，離婚是聰明的選擇？在感情的世界，怎樣界定聰明和愚蠢？

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當你將經驗過的悲傷和甜蜜、眼淚和微笑混在一起品嚐，就會明白甚麼是難捨難離，正如咖啡雖然苦澀，依然有想喝的原因。

兩個月前，她發現丈夫原來是交友App的活躍份子，跟不同異性傾談接觸已近一年，有閒聊談天、有互相flirting、有sex talk，很多內容遠超社交朋友界線。丈夫解釋是閒聊解悶，從沒與任何女生見過面。

即使相信他沒有跟別的女生上過床，她已認定這是感情出軌。

數星期前，她跟兩個閨密談及自己的婚姻煩惱。

「有冇上過床，佢自己先知！即使冇，佢背住你做啲唔尊重你嘅事，就證明佢唔愛你啦。如果你原諒佢，咪畀多個機會佢再傷害你？你唔好咁蠢呀！」其中一個閨密說。

「係呀，係佢錯在先，你離開佢都係佢自己攞嚟。呢個世界，冇話邊個冇咗邊個唔得，同埋你自己有經濟條件，唔使靠佢。我覺得聰明嘅女人要唔好倚賴男人，尤其啲信唔過嘅男人。」另一個說。

兩個閨密都勸她聰明一點，離開令自己受傷的男人、離開再次受傷的風險。

「我真係唔敢肯定佢一定會改，如果佢再呃我，咁真係自己攞嚟。離婚，係未真係聰明啲嘅選擇？但係我……我真係諗過留低，我係未好蠢？」那天，她在輔導室內問我。

「你經驗咗感情受傷，又知道留低會有再受傷嘅可能，卻仍然希望呢段感情可以繼續走落去，係因為……」我想了解她的掙扎。

「當我話佢唔尊重我，破壞感情，有時自己坐低諗下，係未真係佢一個人錯晒？」她緩緩地說。

過去兩年，她將很多心思和時間放在自己的美容業務上，工作以外還進修不同專業課程。丈夫曾提出抽點時間大家逛逛街、看電影、外遊放鬆一下，她都拒絕，而他卻不曾投訴過。因為她沒有時間，家中很多事務都交由他負責，令她可以專注工作發展。

「其實，我將佢放埋咗一邊，都算係忽略。」她以另一角度去理解自己的感情，不單單盤算自己是聰明抑或愚蠢」。

曾經忽略對方，想重新珍惜一段本來關係不錯的感情，算是給對方一次機會，也是給自己一個機會，是聰明還是愚蠢？如何界定？誰能界定？

曾經聽過這樣一句話：「如果你愛一個人，就不要害怕結局。如果你付出的是真心，就是好的選擇，就算不能走到最後，後悔那個人都不會是你。」







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