訂婚後無預兆突然「被分手」！婚姻當成玩意的男人，比用情不專更「渣男」？

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感情關係有兩種情況令人很無奈，第一種是已經不愛卻在一起，另一種是依然很愛卻要結束。

「到今日我都唔知發生咗乜嘢事，問過佢好多次，佢淨係話係佢嘅問題。但佢嘅問題即係乜嘢，佢又唔講，從來無清楚交待過。」她以半憤怒、半無奈的語氣跟我談及「被分手」的事。

男友突然說分手，只以一句「係我嘅問題」作結論，對她不作任何解釋，恍似以一種不近人情的態度對她說：我將決定知會你，你卻不需知道原因。

他倆拍拖了九個月後的一個晚上，他預先約定三十多個朋友，暗地安排一個求婚Show。在燈光、音樂及眾人喧嘩拍掌的襯托下，他在眾人面前拿著鮮花及戒指向她求婚。在充滿熱情及羅曼蒂克氣氛下，加上濃厚儀式感，除非你對他沒有愛意，否則怎能拒絕！

她還記得當晚有朋友羨慕的對她說：「佢對你咁好、又浪漫、又細心，你好幸福呀！」

半年前他隆重求婚，半年後他突然要分，短短半年，天堂變地獄，她詫異為何他變得這麼快？

對於那些以「把女」、「食女」為樂，用情不專的男人，很多人會稱之為「渣男」。原來有另一種「渣男」，他會先將你捧起，令起感到幸福被愛，然後突然將你摔下。最痛苦的感覺，是被你心愛的人傷害，但你依然覺得他是你心愛的人。

「訂婚之後，你哋嘅相處有無乜嘢唔同？」我問她。

「我哋見面嘅時間同以前無乜大分別，只係傾多咗結婚嘅具體計劃同點樣安排。」她頓了一會後說：「唔通訂婚之後諗結婚，都有錯？」

未必所有人對愛情的想法都一樣。或許，有些人覺得愛是感覺，不需要想得長遠，這一刻想的，下一刻不一定要做。

「如果未準備好，點解唔講出嚟？」她指自己不是要急於結婚。

戀愛與婚姻，是截然不同的事，除了愛的感覺，後者還多了不同的承諾和責任。有些人可能未準備好進入婚姻而卻步；有些人可能根本不想進入，卻又難於承認自己不想負責任。

「有啲嘢，原來分手時候先睇到。」回想這個月的內心煎熬，她對他有一種強烈感覺，就是：不負責任。

透過戀愛，你可以認識他是個怎樣的人；透過分手，你可以看清他的為人。







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