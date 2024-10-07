為了滿足對方，在床上忍著痛楚！不管一切討好他，會生出愛情嗎？

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男女之間的吸引力，有時在床上，有時在床下。前者是慾望的衝動，後者是精神上交心；兩者可以連繫相通，也可以互不相關。

「同佢做嘅時候，我下面覺得痛；同佢做過兩次，兩次都係咁！以前我同Ex做，無試過咁。」她所指的「下面痛」，是當對方性器官進入的時候，她外陰感到痛楚。

婦科檢查指她生理一切正常，她更加覺得自己的情況「唔正常」。

性交時出現陰道疼痛，她覺得是個問題，但也可能是個結果。

「覺得陰道痛，當時你點做？」我問她。

「無點做，忍住、繼續做。」她回答說。

「你選擇忍痛繼續而唔係選擇停，因為……」我追問。

「我唔想掃佢興，希望佢開心啲，鍾意同我一齊。」她以自己的痛換取對方快感，寧願忍著身體的痛也不想有失去的痛。

「我唔想段關係又再冇咗。」當她說到「又再」兩字，我特別深刻。

她以前有過一段維持了近三年的感情，後來對方喜歡了另一個女生，他們分了手。她覺得「被飛」，是因為自己不夠好，在眼淚和傷痛中蹉跎了一段時間，直到三個月前在交友App認識了現在的那位。

覺得自己不夠好卻又想開展感情，她於是盡量遷就討好，希望令對方覺得自己好。即使她對性不是個隨便的人，也選擇交出自己身體換取他的喜悅。

「當你同佢嘅感情未有足夠深度同信任，但你又要求自己同佢上床，做嘅時候，感覺點樣？」我問她。

「有啲矛盾，希望大家關係可以發展得快啲，但又唔係好想發展得咁快。」她繼續說：「做嘅時候，好想投入但又投入唔到，同埋唔係好放鬆，做嘅時候甚至喺度諗：幾時完？」

當感情關係未能夠承托身體親密，她最多只能交出身體，卻交不出信任與感情。心境不能放鬆，身體以至陰道肌肉繃緊情況下作性器官磨擦，疼痛本屬預期，並非她所說的「唔正常」。

有些痛，痛得有道理，因為身體很誠實。只不過，人有時企圖以痛的方法，去抑壓更深層的痛。







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