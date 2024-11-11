為了生育，性生活也充滿計算！不能全情投入和享受，是問題還是理所當然的結果？

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愈想得到，愈得不到（The more you want it, the less you can get it）；愈想解決問題，到頭來反會被問題所困。

「我有個問題……嗯……唔知點解會咁樣？」他一臉尷尬的說：「做嘅時候完成唔到。」

「同太太做嗰陣，搞成大半個鐘，都射唔到。」有些男人擔心早洩，他卻因為遲遲沒射精而煩惱。

「都唔知乜嘢原因？但係……我喺其他情況下係可以嘅，由開始到完事，都冇問題。」由於擔心自己不正常，他私下做了兩次測試：光顧性服務。撇除他的檢測方法和心態是否正確，結果顯示他功能正常。

「我同太太以往好少做愛，不過近半年做多咗。」他們以往做愛次數一年少於十次，現在每個月三、四次，而且集中於每個月內的某一星期。

「太太想有小朋友，所以喺佢排卵期就會做。」那幾天他們會煞有介事的預備紅酒、香薰、AV、音樂作為輕鬆及刺激性慾的輔助。除了那星期，他們仍過著「無性」的婚姻生活。

他提及的輔助，我完全想像不到有輕鬆感覺，反有點像求職面試，嚴謹做足準備，以求一擊即中。

「半年以嚟都係咁樣，入咗好耐都射唔到。太太想要小朋友，但佢年紀唔輕，如果再係咁，未必會有。」他開始談及內心擔憂，以及因為自己不能滿足太太要求而愧疚。

「你哋兩個平時身體接觸唔多，好少做愛，突然限定於某個時段內密密做，感覺點樣？」我問他。

「有啲緊脹，腦裏面諗如果呢個月唔得，又等要下個月。」在生育的使命下，無論身心情況如何，有無Mood，有無意欲，都要上。

根據人的性反應周期，興奮期及持續期後就是高潮期，射精是高潮期的生理反應，需要性意欲、性興奮不斷持續提升才會出現。他單靠思想意志去做，欠缺意欲、忠得患失，不能全情投入和享受，極其量只是兩個性器官在接觸，放鬆、投入和愉悅全都缺席。

沒有意欲和投入，缺乏興奮和享受，因而達不到高潮，是問題還是理所當然的結果？他所謂的「問題」，或許是身體很誠實的告訴他：性不應只是生育工具。







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