被出軌的多重傷害：從對方背叛到懷疑自我價值，前路該怎樣走下去？

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感情關係，需要時間去累積和消化：被愛時是，被背叛時也是；憧憬時是，失望時也是。不像水龍頭，想關就關。

「唔通人真係只可以共患難，唔可以共富貴？我真係無諗過佢會咁！」她強忍著淚水跟我說丈夫出軌的事。

數年前，丈夫在工作和經濟上有一段艱難時間，她為免加重他的生活壓力和煩惱，家裡一切生活事務和經濟安排幾乎全由她撐起。難關過去，她心感大家可以在困難中相扶而覺得滿足，以為雙方感情會更加堅實，怎知……

「我哋一直相處得好好，我以為佢對我好真，點知……原來係扮嘅，全部都假嘅！」剛發現伴侶出軌，面對被欺騙、被背叛的重大打擊，因而將過去感情裏的經驗全部推翻，是被出軌者的常見反應。

除了這次被丈夫背叛，原來她以前有過類似經歷：她跟前度男友拍拖兩年後，發現對方戀上另一女生，最後感情破裂分手收場。戀情與婚姻，兩段關係，她都認真去愛，沒有計較全心付出，卻換來一次又一次背叛，令她對周遭的人與事覺得難以相信和掌握。

「點解兩個都係咁？唔通我真係咁差，唔值得人鍾意？」由指責對方的虛假和不忠，她開始轉移懷疑自己的價值。

當人面對難以理解的衝擊和傷害，有時會將矛頭倒轉，甚至會貶低自己，說成是自己不值得擁有好東西。

「你畀最親嘅人背叛，已經痛得難以想像，而家你再將自己否定同貶低，你裏面嘅自己，一定更加辛苦。」聽了我的話，她嚎哭起來。

身處痛苦之中，她需要的不是去遏止情緒，也不是當思緒混亂時，跟她去說道理角力，企圖改變她的觀點，而是容許她在適當空間下渲洩，讓她用眼淚洗滌內心和擦亮眼睛，然後再探視前路怎樣走下去？

曾經聽過一句說話：「對於伴侶不忠，未發生時不要懷疑對方，發生了不要懷疑自己。」這句話我絕同意，但是否每個人都清晰得像一按掣就做到？

承認人會因情受創，接納表達脆弱，容許受傷時可以痛一會，是對人的一種尊重。







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